Se agrava la crisis por la falta de camas en el Alto Valle Oeste

Las imágenes que se viralizaron en los últimos días sobre el complejo escenario que atraviesa el hospital de Cinco Saltos son un reflejo de lo que sucede en todo el Alto Valle Oeste.

El corredor atraviesa la crisis sanitaria más grave desde el inicio de la pandemia; incluso peor que lo que aconteció entre agosto y diciembre del año pasado, durante el pico de la primera ola.

La segunda ola de casos de covid sacude a la zona que va de Fernández Oro hasta Catriel. En los 150 kilómetros que unen ambas localidades está más del 30% de los casos activos de la provincia. Después de Bariloche, es la zona más crítica.

Catriel, por encima de los 260 activos, superó las marcas más altas del año pasado. Cipolletti es la segunda en Río Negro y Cinco Saltos atraviesa un aumento exponencial de contagios en las últimas semanas. Fernández Oro por ahora se mantiene con pocos casos, pero con un sistema sanitario mucho más precario que en el resto de las localidades.

Fuentes el sistema de salud pública coinciden en que el colapso es semejante al vivido en 2020, pero con algunas particularidades que lo agravan: la más determinante es el impacto del virus en jóvenes menores de 50 años. Ese rasgo de esta segunda ola se advierte en toda la provincia, de acuerdo con las descripciones de profesionales de distintas regiones.

Desde el servicio de clínica médica de Cipolletti confirmaron ayer que hay varios pacientes menores de 30 años ventilados y que son candidatos a un respirador. "Estamos viendo mucha gente joven, el promedio es de 45 años, pero también jóvenes de 25 años con cuadros graves que podrían derivar a la terapia intensiva"; detalló una médica del sector.

La imagen de los pacientes internados en catres y camillas en la guardia del centro de salud de Cinco Saltos también puede verse en Cipolletti.

Hace más de una semana que se internan personas en Guardia, esperando un traslado a cualquier parte de la provincia. El martes era más de 10 pacientes, la mayoría covid positivos. Ayer la postal era similar, con varias personas en lista de espera.

La ocupación de camas de terapia intensiva, sin disponibilidad en el sector público, ya pasó a un segundo plano. Hoy el foco está puesto en la falta de camas comunes. Hace varias semanas que la ocupación de unidades UTI está por encima del 90%. Ayer en Cipolletti y Catriel, las dos ciudades con este servicio en el corredor, era total.

Autoridades del centro de salud cipoleño señalaron que, a la gran demanda por la pandemia, se le suman otras patologías que el año pasado eran excepcionales por el rígido aislamiento que fijó el gobierno nacional.

En declaraciones al programa radial Vos a Diario de RN Radio, la directora del hospital de Cinco Saltos, Susana Marezi, contó que la situación de esa localidad no es ajena al resto de las comunas de la región. Explicó que la situación que se vivió el martes, con pacientes internados en catres, fue excepcional, pero aclaró que es una el panorama que se vive en todos los hospitales de la región.

"Estamos en medio de dos localidades con un crecimiento exponencial de casos de covid, como son Neuquén y Cipolletti, por lo tanto, nosotros también sentimos el cimbronazo de esta curva que se aceleró en las últimas semanas. Somos un centro de derivación, pero como es de público conocimiento todas las guardias de los centros de salud están saturadas", indicó. Destacó que sigue siendo una situación compleja, pero mermo el colapso del guardia.

“Me pregunto… ¿dónde están esas camas?”

El reporte emitido durante la noche del martes desde el Ministerio de Salud generó malestar y serias contradicciones dentro de los servicios de terapia intensiva de los hospitales rionegrinos.

Mientras los llamados se intensifican entre un nosocomio y otro para conseguir un lugar, el informe oficial aseguró que había 15 camas libres en la provincia.

“Yo escuché el reporte diciendo que hay 15 camas y me preguntó dónde están esas camas, porque no están en Bariloche, ni en Cipolletti ni en Regina. No me explico dónde puedan estar, porque Viedma también tiene una alta demanda”, dijo ayer la jefa de la UTI del hospital de Roca, Cristina Orlandi.

La profesional describió en una entrevista con periodistas de RÍO NEGRO que en el López Lima rechazan en forma constante pedidos de derivación desde el Alto Valle Oeste, desde el Valle Medio e incluso desde la zona andina.