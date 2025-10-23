ANDIS restablece pagos de Pensiones No Contributivas: quiénes son los beneficiarios

El Gobierno de Javier Milei restableció el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que ANDIS había dado de baja en los últimos meses. La medida alcanza a más de 100 mil beneficiarios que habían perdido la prestación tras la auditoría generalizada. Consultá acá a quiénes se les reintegra el beneficio y los pasos a seguir.

Pensiones No Contributivas por invalidez: consultá si te corresponde el reintegro de la pensión

La Justicia Federal de Catamarca dejó sin efecto la baja de Pensiones No Contributivas por invalidez, en una medida que impacta a beneficiarios de todo el país y que el Gobierno de Javier Milei definió acatar, según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.

De esta manera, ANDIS debe reintegrar las más de 100 mil Pensiones No Contributivas por invalidez suspendidas en el período de auditorías, por lo que todos los beneficiarios deberán verse retribuidos en sus haberes durante las próximas horas.

Así, y según lo resolutivo del fallo federal, ANDIS debe pagar los haberes correspondientes de las Pensiones No Contributivas por invalidez suspendidas y/o retenidas a sus titulares, inicialmente sin iniciar ningún reclamo específico sobre la prestación.

Por su parte, ANDIS también debe pagar el importe de los haberes de las Pensiones No Contributivas por invalidez retenidos a la fecha, a través de ANSES, a beneficiarios de todo el país, según consta en la resolución judicial.

La medida cautelar de la Justicia Federal de Catamarca sobre el reintegro de las Pensiones No Contributivas por invalidez alcanza a: