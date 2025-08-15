Alerta en los pasos fronterizos a Chile: Información esencial para el 15 de agosto 2025
Pasos fronterizos Argentina-Chile: controlá acá el estado actualizado este viernes 15 DE AGOSTO 2025.
Viernes 15 DE AGOSTO 2025. La inestabilidad y precipitaciones anunciadas para la cordillera pueden generar hoy inconvenientes en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, en el norte de la Patagonia.
Por esa razón, si salís este viernes desde Neuquén o Río Negro hacia Chile, revisá acá el estado actualizado de los pasos fronterizos: a continuación repasamos el reporte diario, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial.
Pasos fronterizos de Argentina a Chile hoy, viernes 15 de agosto 2025
Viernes 15 de agosto 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa.
Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
¡Viajá tranquilo!
Paso Pino Hachado: 15 de agosto 2025
- Paso cerrado. Nuevo reporte 10:00hs .
- Nieve y hielo sobre la calzada, visibilidad reducida por bancos de neblina.
- Posible formación de hielo en sectores.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: 15 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 15 de agosto 2025
- Paso cerrado por una «una falla en el arranque del grupo generador».
- Centro Frontera no habilitado, por inconvenientes edilicios.
- Baja visibilidad y baja adherencia por sectores con hielo y barro.
- Cuándo se habilite: portación obligatoria de cadenas.
- Equipos operando.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 15 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 15 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, calzada despejada y mojada por lluvias.
- Pronóstico de lluvias intensas, baja adherencia.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 15 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo para la cordillera de Neuquén y Río Negro: viernes 15 de agosto 2025
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este viernes 15 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:
- Ingreso de aire frío con precipitaciones sobre cordillera.
- Descenso de las temperaturas a partir del martes, con persistencia de nubosidad.
- Ingreso de aire húmedo a partir del jueves.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: viernes 15 de agosto 2025
Viernes 15 de agosto 2025. Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
