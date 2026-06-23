Corte de luz en Cipolletti: a qué hora se reestablecerá el servicio de electricidad tras afectar a múltiples barrios

Durante la mañana del martes 23 de junio, se produjo una caída del servicio eléctrico en diversos barrios de la localidad de Cipolletti. La interrupción del suministro se registró pasadas las 9.00 y alcanzó de manera parcial a un sector del centro de la ciudad.

La causa del corte fue ocasionada por una falla en un alimentador de media tensión. Varios sectores de la ciudad sufrieron el corte total del servicio:

Barrio Brentana

Don Bosco: en calles La Esmeralda y Mengelle

Sector de Avenida Perón, y zonas aledañas.

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Las cuadrillas operativas de Edersa detectaron el desperfecto en el sector y se encuentran trabajando en la recuperación del suministro.

Según el aviso de la empresa, se estima que el servicio estará normalizado antes de las 11.00.