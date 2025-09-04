Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 4 de septiembre 2025
Acá, el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina-Chile: este jueves 4 de septiembre 2025, repasá acá las condiciones y las recomendaciones oficiales, si salís hoy desde la Patagonia.
El ingreso de aire polar en el norte de la Patagonia y el anticipo de nevadas débiles para la cordillera de Neuquén y Río Negro afectan el tránsito en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia, este jueves 4 de septiembre 2025.
A partir de las recomendaciones para circular, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este jueves 4 de septiembre 2025.
Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este jueves 4 de septiembre 2025?
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
Paso Pino Hachado: Jueves 4 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Sectores con hielo y sectores con baches. Animales sueltos.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: Jueves 4 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: Jueves 4 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): Jueves 4 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 19.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: Jueves 4 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Anticipo de nevadas en cotas altas.
- Posible formación de hielo y calzada mojada por lluvia.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: Miércoles 3 de septiembre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este Jueves 4 de septiembre 2025?
Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 4 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:
- Se mantiene el ingreso de aire frío con lluvias y nevadas débiles en cordillera.
- Ingreso de aire polar a mitad de semana.
- Aumento de probabilidad de heladas.
- Lluvias y nevadas hacia la semana que viene.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: Jueves 4 de septiembre 2025
Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este jueves 4 de septiembre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
