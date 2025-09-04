Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 4 de septiembre 2025

El ingreso de aire polar en el norte de la Patagonia y el anticipo de nevadas débiles para la cordillera de Neuquén y Río Negro afectan el tránsito en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia, este jueves 4 de septiembre 2025.

A partir de las recomendaciones para circular, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este jueves 4 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este jueves 4 de septiembre 2025?

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

Paso Pino Hachado: Jueves 4 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Sectores con hielo y sectores con baches. Animales sueltos.

Equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: Jueves 4 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: Jueves 4 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): Jueves 4 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Horario: ARG – 9 a 19.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: Jueves 4 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Anticipo de nevadas en cotas altas.

Posible formación de hielo y calzada mojada por lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: Miércoles 3 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general.

al tránsito en general. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este Jueves 4 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 4 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Se mantiene el ingreso de aire frío con lluvias y nevadas débiles en cordillera.

Ingreso de aire polar a mitad de semana.

Aumento de probabilidad de heladas.

Lluvias y nevadas hacia la semana que viene.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: Jueves 4 de septiembre 2025

Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este jueves 4 de septiembre 2025: