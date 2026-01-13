Cruce a Chile hoy 13 de enero 2026: horarios y requisitos para viajar seguro

En el primer mes del año, los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados este martes 13 de enero 2026, operando bajo sus horarios de verano para absorber el intenso flujo turístico hacia el país trasandino.

Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, el paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) atiende de 9 a 19 horas con calzada despejada, mientras que Pino Hachado mantiene su operatividad de: 09:00 a 20:00 hs para salida desde Argentina → Chile, y 09:00 a 20:00 hs para ingreso Chile →, aunque se solicita circular con extrema precaución hacia Chile por la presencia de equipos viales y sectores con bacheo.

En el resto de las conexiones, como Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum, el tránsito es normal, aunque la portación de cadenas sigue siendo obligatoria para trasponer los sectores de alta montaña ante posibles formaciones de hielo matutino.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿Cómo cruzar hoy, 13 de enero 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, 13 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy (13/01/2026) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 9 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 9 a 20 hs. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. se debe considerar el tránsito diferencial por las vacaciones, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:}

Aire húmedo del sudeste mantiene los períodos inestables durante el día con tormentas dispersas.

Cielo mayormente despejado. Viento del sector oeste

Sol y calor en toda la región.

Se mantiene baja la probabilidad de precipitaciones frontales en cordillera.



Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, 13 de enero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!