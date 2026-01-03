Cruce a Chile hoy 3 de enero 2026: horarios y requisitos para viajar seguro
Informate sobre el estado actualizado de las rutas hacia Chile en el último día del año, este sábado 3 de enero 2026. Toda la información oficial de Vialidad Nacional y el anticipo del pronóstico del tiempo para hoy en zona de frontera.
En el cierre del operativo de fin de año, los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados este sábado 3 de diciembre 2025, operando bajo sus horarios de verano para absorber el intenso flujo turístico hacia el país trasandino.
Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, el paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) atiende de 9 a 19 horas con calzada despejada, mientras que Pino Hachado mantiene su operatividad de: 09:00 a 18:00 hs para salida desde Argentina → Chile, y 09:00 a 19:00 hs para ingreso Chile →, aunque se solicita circular con extrema precaución hacia Chile por la presencia de equipos viales y sectores con bacheo.
En el resto de las conexiones, como Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum, el tránsito es normal, aunque la portación de cadenas sigue siendo obligatoria para trasponer los sectores de alta montaña ante posibles formaciones de hielo matutino.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, sábado 3 de enero 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, sábado 3 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (3/01/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. A horas del Año Nuevo, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.
Este sábado 3 de enero 2026 el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:
- Tiempo bueno y soleado en cordillera.
- Días con calor más intenso hacia el fin de semana.
- Períodos inestables hacia el domingo 4 de enero 2026.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, sábado 3 de enero 2026
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!
|Categoría
|Requisito obligatorio
|Detalle de vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
