Cruce a Chile hoy 31 de diciembre 2025: horarios y requisitos para viajar seguro

En el cierre del operativo de fin de año, los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados este miércoles 31 de diciembre 2025, operando bajo sus horarios de verano para absorber el intenso flujo turístico hacia el país trasandino.

Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, el paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) atiende de 8 a 19 horas con calzada despejada, mientras que Pino Hachado mantiene su operatividad de 8 a 20 horas, aunque se solicita circular con extrema precaución hacia Chile por la presencia de equipos viales y sectores con bacheo.

En el resto de las conexiones, como Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum, el tránsito es normal, aunque la portación de cadenas sigue siendo obligatoria para trasponer los sectores de alta montaña ante posibles formaciones de hielo matutino.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 31 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 31 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (31/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. A horas del Año Nuevo, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos a la espera del 2026.

Este miércoles 31 de diciembre 2025, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Tiempo bueno y soleado en cordillera.

Días con calor más intenso hacia el fin de semana.

Períodos inestables hacia el domingo 4 de enero 2026.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, miércoles 31 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!