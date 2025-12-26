Cruzando a Chile: horarios y requisitos para los pasos fronterizos hoy 26 de diciembre 2025

Para quienes planean cruzar la cordillera hacia Chile antes del último fin de semana del 2025, el reporte de Vialidad se vuelve una herramienta indispensable antes de emprender el viaje hacia los pasos internacionales.

Con el objetivo de evitar demoras innecesarias, es vital chequear el estado de Pino Hachado y Cardenal Samoré hacia Chile, que hoy presentan condiciones variables debido a la formación de hielo en las zonas más altas y la presencia de bancos de niebla.

Se recuerda a los conductores que la portación de cadenas es obligatoria y se recomienda iniciar el tránsito en las primeras horas del día para evitar el congestionamiento en las aduanas, garantizando así un cruce seguro y fluido hacia el país trasandino.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 26 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 26 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (26/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Calzada húmeda. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Calzada mojada, lloviznando. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. En la víspera de Navidad, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

Este viernes 26 de diciembre 2025, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Jornada soleada y calurosa en todo el norte de la Patagonia.

Períodos de vientos moderados con algunas ráfagas fuertes.

Ascenso de las temperaturas hacia fin de año.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, jueves 26 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!