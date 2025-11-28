Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria

Si tenés planeado cruzar la cordillera este viernes 28 de noviembre 2025, después del fin de semana largo, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro para esta jornada clave del fin de semana largo.

Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.

Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.

Se mantienen cálidos los próximos días.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 28 de noviembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, viernes 28 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (28/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Zonas con animales sueltos. Posible

caída de piedras en el km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este viernes 28 de noviembre 2025:

Tormentas hacia el fin de semana.

Cálido primera semana de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, viernes 28 de noviembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: