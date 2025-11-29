Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria
Estado de pasos fronterizos este sábado 29 de noviembre 2025, a la vuelta del fin de semana largo. ¿Cómo están las rutas para volver de Chile hoy? Acá las condiciones y las recomendaciones oficiales para viajar hoy.
Si tenés planeado cruzar la cordillera este sábado 29 de noviembre 2025, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro para esta jornada clave del fin de semana.
El dato clave:
- Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.
Si vas a salir a la ruta, chequeá el pronóstico:
- Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.
- Se mantienen cálidos los próximos días.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, sábado 29 de noviembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, sábado 29 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (29/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Zonas con animales sueltos. Posible
caída de piedras en el km 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este sábado 29 de noviembre 2025:
- Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.
- Se mantienen cálidos los próximos días.
- Tormentas hacia el fin de semana.
- Cálido primera semana de diciembre.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, sábado 29 de noviembre 2025
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
Comentarios