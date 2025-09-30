Cuánto cobran los albañiles: los sueldos actualizados en octubre de 2025
Conocé en detalle los salarios que se pagan en el sector de la construcción.
Los obreros de la construcción arrancan octubre de 2025 con una suba salarial del 3% tras el último acuerdo entre la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.
El aumento toma como base el salario de abril y se suma a los incrementos que ya estaban previstos hasta 2026.
Cómo serán los sueldos de la construcción en octubre 2025
- Zona A (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc.)
Ayudante: $2.695,06 por hora
- Zona B (Neuquén, Río Negro, Chubut):
Ayudante: $2.695,06 + $458,04 adicional por zona
Medio oficial: $2.929,27 + $498,11 adicional por zona
Oficial: $3.176,60 + $540,26 adicional por zona
Oficial especializado: $3.730,67 + $634,21 adicional por zona
Sereno: $490.603,03 + $83.403,25 adicional por zona
- Zona C (Santa Cruz):
Ayudante: $2.695,06 + $2.210,08 adicional por zona
Medio oficial: $2.929,27 + $2.400,75 adicional por zona
Oficial: $3.176,60 + $2.605,25 adicional por zona
Oficial especializado: $3.730,67 + $3.059,15 adicional por zona
Sereno: $490.603,03 + $402.295,33 adicional por zona
- Zona Austral (Tierra del Fuego):
Ayudante: $2.695,06 + $2.695,06 adicional por zona
Medio oficial: $2.929,27 + $2.929,27 adicional por zona
Oficial: $3.176,60 + $3.176,60 adicional por zona
Oficial especializado: $3.730,67 + $3.730,67 adicional por zona
Sereno: $490.603,03 + $490.603,03 adicional por zona
Medio oficial: $2.929,27 por hora
Oficial: $3.176,60 por hora
Oficial especializado: $3.730,67 por hora
Sereno: $490.603,03 por mes
- Estos montos son los salarios básicos según el convenio, antes de descontar cargas sociales, y sin incluir eventuales adicionales (zonales, horas extras, condiciones adversas).
- También existe el mecanismo de sumas no remunerativas que se pagan en determinados meses, lo cual depende del acuerdo paritario vigente.
- Las diferencias por zona son considerables, justamente porque en lugares con condiciones más exigentes (clima, geografías extremas) hay compensaciones mayores.
