Cuánto cobran los albañiles: los sueldos actualizados en octubre de 2025 

Obreros de la construcción.

Los obreros de la construcción arrancan octubre de 2025 con una suba salarial del 3% tras el último acuerdo entre la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.

El aumento toma como base el salario de abril y se suma a los incrementos que ya estaban previstos hasta 2026.

Cómo serán los sueldos de la construcción en octubre 2025

Zona A (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc.)

Ayudante: $2.695,06 por hora

Zona B (Neuquén, Río Negro, Chubut):

Ayudante: $2.695,06 + $458,04 adicional por zona

Medio oficial: $2.929,27 + $498,11 adicional por zona

Oficial: $3.176,60 + $540,26 adicional por zona

Oficial especializado: $3.730,67 + $634,21 adicional por zona

Sereno: $490.603,03 + $83.403,25 adicional por zona

Zona C (Santa Cruz):

Ayudante: $2.695,06 + $2.210,08 adicional por zona

Medio oficial: $2.929,27 + $2.400,75 adicional por zona

Oficial: $3.176,60 + $2.605,25 adicional por zona

Oficial especializado: $3.730,67 + $3.059,15 adicional por zona

Sereno: $490.603,03 + $402.295,33 adicional por zona

Zona Austral (Tierra del Fuego):

Ayudante: $2.695,06 + $2.695,06 adicional por zona

Medio oficial: $2.929,27 + $2.929,27 adicional por zona

Oficial: $3.176,60 + $3.176,60 adicional por zona

Oficial especializado: $3.730,67 + $3.730,67 adicional por zona

Sereno: $490.603,03 + $490.603,03 adicional por zona

Medio oficial: $2.929,27 por hora

Oficial: $3.176,60 por hora

Oficial especializado: $3.730,67 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes