¿Cuánto gana un soldador en Argentina? Sueldos y bonos para febrero 2026

El oficio de soldador y herrero, piezas clave en la estructura productiva nacional, transcurre febrero 2026 con un esquema salarial consolidado por la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En un contexto donde la especialización técnica en soldadura y herrería es cada vez más demandada, los sueldos de estos profesionales no solo se rigen por los básicos convencionales, sino también por un complejo sistema de sumas no remunerativas y un «piso de garantía» que busca blindar el ingreso frente a la volatilidad económica del primer trimestre.

¿Cuánto gana un soldador y un herrero en Argentina? Escala salarial febrero 2026: el valor hora para soldadores y herreros

Para los trabajadores jornalizados bajo el CCT 260/75, el valor de la hora de trabajo es la unidad de medida fundamental. Según la categoría en la que se desempeñe el oficial (que varía de acuerdo a su especialización y certificación en soldadura), los valores vigentes para este mes son:

Oficial Soldador / Herrero : el valor hora se posiciona en $5.751 . Para una jornada mensual estándar de 200 horas, el básico se ubica por encima de los $1.150.000 .

: el se posiciona en . Para una jornada mensual estándar de 200 horas, el básico se ubica por encima de los . Oficial Múltiple / Especializado : aquellos con certificaciones en soldadura de alta precisión (como TIG, MIG o bajo normas específicas) perciben un valor hora de $6.212 , elevando el bruto mensual base a más de $1.240.000 .

: aquellos con certificaciones en soldadura de alta precisión (como TIG, MIG o bajo normas específicas) perciben un , elevando el . Medio Oficial: para quienes asisten en tareas de herrería y soldadura general, el valor por hora es de $4.861.

¿Cuánto gana un soldador y un herrero en Argentina? El «Bono de febrero 2026» y el Ingreso Mínimo Global de Referencia

Más allá de los básicos, el acuerdo paritario vigente para el periodo 2025-2026 establece el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $25.000 para todos los trabajadores del sector durante este mes. Esta suma fija es el penúltimo tramo de un esquema de refuerzos que finalizará en marzo 2026 con un pago de $35.000.

Un punto crucial para las liquidaciones de febrero 2026 es el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). Este mecanismo actúa como un «piso» de protección: ningún trabajador metalúrgico de jornada completa puede percibir menos de $1.016.008 mensuales (brutos), sumando todos los conceptos remunerativos y no remunerativos. Si el básico más los adicionales no alcanzan esa cifra, la empresa debe abonar la diferencia.

¿Cuánto gana un soldador y un herrero en Argentina? Adicionales por zona y antigüedad: el impacto en el recibo de febrero 2026

El sueldo final de un soldador en Argentina suele verse incrementado por adicionales específicos que premian la permanencia y la ubicación geográfica:

Antigüedad : se calcula un 1% por año trabajado, aplicable sobre el básico.

: se calcula un 1% por año trabajado, aplicable sobre el básico. Plus por Zona Desfavorable: en regiones como la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), el salario puede tener un incremento que oscila entre el 20% y el 40% sobre los valores de la zona general, dependiendo de la ubicación específica del taller o planta.

Proyecciones para marzo 2026: ¿qué pasará con los sueldos industriales?

El actual esquema de sumas fijas tiene como objetivo servir de puente hasta la próxima instancia de negociación. Para marzo 2026, las cámaras empresariales y el gremio ya tienen pautada una mesa de revisión.

En dicho encuentro se evaluará si la suma de los incrementos otorgados (que promediaron el 14% de aumento acumulado en los últimos tramos) fue suficiente para cubrir la inflación real del periodo o si se requiere un ajuste de emergencia antes del cierre del año paritario.