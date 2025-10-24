Elecciones 2025: horarios especiales para retirar tu DNI en Río Negro este domingo

Elecciones 2025: el Registro Civil de Río Negro implementará un horario de atención especial este fin de semana para que miles de rionegrinos puedan retirar su DNI y votar, este domingo 26 de octubre 2025. Se trata de un servicio clave, ya que muchos documentos aún no fueron buscados.

Te detallamos acá los horarios, las sedes habilitadas y todo lo que tenés que saber para poder sufragar en las elecciones 2025.

¿Necesitás tu DNI para votar? Mirá los horarios y oficinas del Registro Civil que abren en Río Negro

Autoridades del Registro Civil de Río Negro confirmaron que las oficinas tendrán un horario de atención especial este domingo 26 de octubre, durante las elecciones 2025, para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto o justificar su ausencia. La medida está destinada a resolver dos problemas clave:

quienes tramitaron su DNI y aún no lo tienen en su poder .

y aún . quienes necesiten la constancia de no voto.

El principal servicio habilitado por el Registro Civil de Río Negro será la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI). Según se informó, la atención será de 8 a 18, en horario corrido, coincidiendo con la votación.

Es importante aclarar que este servicio es exclusivamente para retirar los DNI tramitados previamente que fueron remitidos por el RENAPER y que no pudieron ser entregados en el domicilio del titular. El Gobierno de Río Negro aclaró que hay una diferencia clave según la ciudad:

En Viedma , Roca y Cipolletti : Solo atenderán los Centros de Documentación Rápida (CDR) .

, y : Solo atenderán los . En el resto de las localidades: Estarán operativas todas las delegaciones del Registro Civil.

Elecciones 2025: Cómo tramitar la constancia de no voto en Río Negro

El otro servicio clave para este domingo 26 de octubre 2025 es para quienes no puedan sufragar. Si por diversos motivos (como estar a más de 500 km del lugar de votación o por enfermedad) no podés emitir tu voto, podrás acercarte a la delegación habilitada.

Allí se podrá gestionar la constancia o certificado de no voto durante el período de la jornada electoral, documento fundamental para presentar posteriormente ante la Justicia Electoral y evitar quedar en el registro de infractores.