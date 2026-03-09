Guía completa de pensiones ANSES: qué requisitos cumplir en marzo 2026

El universo de las pensiones en Argentina es amplio y responde a diversas contingencias de la vida social y laboral. Administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estas prestaciones se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos: aquellas que derivan del esfuerzo contributivo de un trabajador (como la pensión por fallecimiento) y aquellas que el Estado otorga de forma graciable o asistencial ante situaciones de vulnerabilidad o discapacidad.

En este marzo 2026, con el reciente aumento del 2,88% y la vigencia de nuevos controles de auditoría, entender a qué categoría pertenece cada beneficio de ANSES es crucial para garantizar la continuidad del cobro y el acceso a la cobertura de salud.

Pensiones ANSES 2026 | Pensiones Contributivas: el respaldo ante el fallecimiento del titular

Este grupo de pensiones se genera a partir de los aportes realizados por un trabajador en actividad o un jubilado. Su objetivo es proteger económicamente al grupo familiar primario tras el deceso del sostén del hogar.

Existen dos variantes principales:

Pensión Directa : se solicita cuando fallece un trabajador en actividad que cumplía con la condición de «aportante regular» o «irregular con derecho«.

: se solicita cuando fallece un trabajador en actividad que cumplía con la condición de «aportante regular» o «irregular con derecho«. Pensión Derivada: es la que se tramita tras el fallecimiento de una persona que ya era jubilada.

En ambos casos, pueden solicitarla el cónyuge o conviviente previsional, y los hijos solteros hasta los 18 años (o sin límite de edad si presentan una discapacidad al momento del fallecimiento). En marzo 2026, el monto de estas pensiones suele ser equivalente al 70% u 80% del haber que percibía o le hubiera correspondido al titular.

Pensiones ANSES 2026 | Pensiones No Contributivas (PNC): asistencia para sectores vulnerables

A diferencia de las anteriores, las PNC no requieren aportes previos, pero están sujetas a una rigurosa evaluación socioeconómica y patrimonial. En 2026, bajo la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad, estos beneficios han sumado mayores controles de permanencia.

Las categorías vigentes son:

PNC por Invalidez: destinada a personas que acrediten una disminución del 66% o más en su capacidad laboral. Requiere el CMO (Certificado Médico Oficial) digital. PNC para Madres de 7 hijos o más: una prestación mensual para madres que tengan o hayan tenido siete o más hijos (incluidos adoptados). Su monto equivale a una jubilación mínima. PNC por Vejez: para personas de 70 años o más que se encuentran en situación de desamparo y no poseen otros ingresos o bienes. Pensiones Graciables: otorgadas por el Congreso de la Nación a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad.

Pensiones ANSES 2026 | PUAM: la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM es una prestación intermedia que ha ganado mucho peso en el presupuesto previsional. Está dirigida a personas mayores de 65 años (hombres y mujeres) que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Este beneficio otorga el 80% de una jubilación mínima y garantiza la cobertura médica a través de PAMI. En marzo 2026, el monto total con el bono de refuerzo incluido alcanza los $365.680,70. Es incompatible con el cobro de cualquier otra jubilación, pensión o plan social, y requiere que el titular resida en el país.

Pensiones ANSES 2026: montos actualizados y fechas de cobro en marzo 2026

Tras la aplicación de la movilidad mensual, los valores de referencia para las pensiones este mes quedan conformados de la siguiente manera:

PNC Invalidez y Vejez : $328.720,62 (incluye bono de $70.000).

: $328.720,62 (incluye bono de $70.000). PNC Madres de 7 hijos : $439.600,88 (incluye bono de $70.000).

: $439.600,88 (incluye bono de $70.000). PUAM: $365.680,70 (incluye bono de $70.000).

El calendario de pagos para las PNC ya se encuentra en marcha desde este lunes 9 de marzo 2026, siguiendo la terminación del DNI.

La consulta del recibo de haberes a través de Mi ANSES es la mejor vía para verificar los descuentos de obra social y la correcta acreditación del refuerzo económico.