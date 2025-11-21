Ayuda Escolar Anual de ANSES: fecha límite y requisitos para acceder a este beneficio

Con el ciclo lectivo 2025 a punto de finalizar, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recuerda la importancia de un trámite clave para miles de familias: la acreditación de la escolaridad de sus hijos.

Este paso es fundamental para percibir la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico destinado a acompañar las trayectorias educativas de niños y adolescentes de todo el país. Si bien el pago de esta asignación (que actualmente es de $85.000 por hijo) suele comenzar al inicio del ciclo lectivo, en marzo, la normativa exige que se acredite la asistencia escolar antes de que termine el año calendario.

Para asegurar el beneficio de cara al próximo calendario educativo o regularizar la situación actual, es vital conocer los plazos, quiénes pueden solicitarlo y cómo realizar la gestión de forma digital.

Fecha límite para cobrar la Ayuda Escolar Anual: el dato clave de ANSES

Más allá de cuándo se haya percibido el dinero, ANSES establece como requisito obligatorio acreditar la escolaridad de los niños.

El plazo máximo para realizar este trámite vence el próximo 31 de diciembre 2025.

Cumplir con esta presentación es la llave para validar el ingreso al beneficio de cobro de la Ayuda Escolar.

ANSES: ¿A quiénes les corresponde la Ayuda Escolar?

Este apoyo económico anual no es universal, sino que está dirigido a dos grupos específicos de beneficiarios de la seguridad social que tengan hijos a cargo en edad escolar:

Titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) o Hijo con Discapacidad .

o . Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Hijo con Discapacidad.

ANSES: Requisitos de los estudiantes para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Para acceder al pago de ANSES, los hijos a cargo deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por el organismo previsional:

Para hijos sin discapacidad:

Tener entre 45 días de vida y hasta el mes que cumplan 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (niveles inicial, primario y secundario).

Para hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.

Deben asistir a establecimientos públicos o privados de enseñanza oficial o especial, recibir apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o estar en proceso de rehabilitación.

Paso a paso Mi ANSES: cómo realizar el trámite de la Ayuda Escolar Anual

La gestión para presentar el Certificado Escolar se realiza mayormente de forma virtual, aunque requiere una instancia presencial en la escuela. A continuación, el procedimiento detallado para realizarlo antes del vencimiento:

Ingreso al sistema: accedé a la plataforma Mi ANSES (desde la web o la app) utilizando tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar el trámite: dentro del menú, dirigite a la sección Hijos y elegí la opción Presentar un certificado escolar. Generar el formulario: el sistema te permitirá generar el formulario específico para cada uno de tus hijos. Firma en la escuela: imprimí el formulario y llevalo al establecimiento educativo. Las autoridades del colegio deben completarlo con los datos de escolaridad y firmarlo. Carga digital: una vez que tengas el formulario firmado, sacale una foto nítida. Volvé a ingresar a mi ANSES > Hijos > Presentar un certificado escolar y cargá la imagen para finalizar el trámite.

Con información de Noticias Argentinas.-