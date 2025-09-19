Neuquén presenta créditos para equipamiento informático: detalles y requisitos clave

Ya están disponibles los nuevos créditos del Gobierno de Neuquén para comprar equipos informáticos. Lanzado este viernes 19 de septiembre 2025, el programa anunciado por el gobernador Rolando Figueroa permite financiar computadoras y notebooks con tasas preferenciales. Si querés saber cómo acceder a este beneficio, te explicamos todos los requisitos y los detalles del anuncio.

Neuquén lanza una línea de créditos provincial para equipos informáticos: los detalles del anuncio de Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes 19 de septiembre 2025 una línea de créditos para equipos informáticos, destinado a docentes y estudiantes de todos los niveles en Neuquén. La financiación se instrumentará a través del Banco Provincia de Neuquén (BPN), con una tasa accesible al solicitante.

Se trata de una acción prevista por el Gobierno de Neuquén para fortalecer la educación, acompañando también con medidas como el plan de becas de Gregorio Álvarez, que actualmente llega a más de 20 mil estudiantes de todos los niveles educativos, y la entrega de notebooks para estudiantes, entre otras iniciativas.

“Para que la educación y profesionalización pueda llegar a todos los habitantes de nuestra provincia, en línea con nuestro plan de gobierno, hemos decidido lanzar una línea de crédito para equipamiento informático destinado a estudiantes y docentes de los tres niveles educativos”, anunció esta mañana el gobernador Rolando Figueroa.

Neuquén lanza una línea de créditos provincial para equipos informáticos: los requisitos

De acuerdo a lo anunciado por Rolando Figueroa, la nueva línea de créditos provincial para equipos informáticos se implementará a través del Banco Provincia de Neuquén (BPN).

¿Hasta cuándo estará vigente la línea de créditos para equipos informáticos del BPN?

Esta línea de créditos estará vigente hasta el 31 de marzo 2026, cuando haya iniciado el próximo ciclo lectivo.

¿De cuánto serán los préstamos de esta línea de créditos para equipos informáticos del BPN?

Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 36 meses y una tasa TNA del 18%.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito para equipos informáticos del BPN?

Todos los requisitos estarán disponibles en la página web del BPN, a partir de su disposición pública.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito para equipos informáticos del BPN?