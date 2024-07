Pensiones No Contributivas (PNC): el paso clave para saber cómo avanza tu trámite en ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son una herramienta para quienes no tienen ingresos económicos y, por esta razón, tampoco se encuentran haciendo aportes al sistema previsional. El propósito es contener a este sector, que de otra manera no tiene acceso a otras fuentes de supervivencia.

En este marco, ANSES informa a los solicitantes de las Pensiones No Contributivas (PNC) sobre el estado de su trámite a través de su página oficial, que puede gestionarse en simples pasos y permite generar reclamos y consultas. Te contamos cómo.

Qué necesito para saber cómo va mi trámite de Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Quienes hayan iniciado el trámite en ANSES para solicitar su jubilación o una Pensión No Contributiva (PNC), o alguna otra gestión relacionada, deben ingresar a la página oficial del organismo y consultar con el número de expediente, que surge naturalmente por el comienzo de este.

Además, van a necesitar la clave de seguridad social de ANSES para ingresar al usuario, donde se enlista toda la documentación presentada ante el organismo previsional. El costo de este trámite en general es gratuito, por lo que nadie debe cobrar ni pedir ningún monto por su realización.

Cómo consulto el estado del trámite de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Consultar el estado de tu trámite de Pensión No Contributiva (PNC) puede realizarse en simples pasos, a través de la página oficial de ANSES.

1. Ingresá en MiANSES, con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. En la sección «Información personal«, seleccioná «Consulta de expediente» y realizá tu consulta.

3. El sistema te informará en qué estado se encuentra tu expediente.

Además, podés realizar la consulta a través de la línea gratuita de ANSES: 130, en el horario de atención telefónica de 8 a 20.