Luz verde para las Pensiones en Neuquén: quiénes vuelven a cobrar y recuperan la obra social

La Defensoría Federal de Neuquén reactivó más de 80 Pensiones No Contributivas por discapacidad que fueron suspendidas en Neuquén, a partir de amparos individuales. Con un amparo colectivo sumaron las que faltaban.

El planteo judicial sobre las Pensiones No Contributivas se hizo el pasado lunes ante el Juzgado Federal N°1 de Neuquén capital. Con el consentimiento de la Defensoría Pública Federal, el 21 la jueza federal Carolina Pandolfi remitió la actuación a Catamarca, donde tramita un proceso colectivo idéntico.

El reciente jueves, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó a Neuquén la resolución de acatar (no presentó apelación) la cautelar de Catamarca, que ya incluía los casos de Neuquén, de restitución colectiva de todas las Pensiones No Contributivas.

Pensiones en Neuquén: quiénes recuperan el cobro y la obra social

Hasta septiembre, unas 569 personas en la provincia de Neuquén, habían sido suspendidas del beneficio. “Logramos un 40% del levantamiento de las suspensiones y de los 230 casos restantes, un 60% aún estaba sin respuesta”, dijo Matkovic.

En el amparo colectivo “pedimos que se den nuevamente de alta todas las pensiones, que se paguen los retroactivos y que la auditoría sea de acuerdo a la ley de emergencia en discapacidad”, detalló Matkovic.

La mayoría de los casos restituidos son de personas que no fueron notificadas de que debían presentar el certificado médico para justificar su condición de discapacidad que le impedía el acceso al mercado laboral.

Pensiones en Neuquén: la línea de tiempo de las auditorías de ANDIS y la resolución federal

Auditorías 2025: Pensiones No Contributivas por discapacidad.

Julio 2025. Suspenden pagos de Pensiones No Contributivas por discapacidad por falta de presentación de certificados médicos.

Agosto 2025. La Justicia Federal de Neuquén ordenó restituir la primera pensión por amparo. Le siguieron otros 80 casos.

Octubre 2025. Amparo colectivo por todos los casos. ANDIS acata la restitución por todos los casos.

Pensiones en Neuquén: datos sobre las suspensiones

9.849 personas con discapacidad en Neuquén fueron citadas por la Pensión No Contributiva por discapacidad y 4.104 fueron auditadas por PAMI.