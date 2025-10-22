ANDIS reanuda pagos de pensiones no contributivas: qué significa para los beneficiarios

Pensiones No Contributivas (PNC): el Gobierno de Javier Milei restituyó las pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja. La medida fue confirmada por ANDIS tras un fallo judicial. En esta nota de servicio, te contamos los detalles y el alcance de esta medida.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: a quiénes les corresponde la restitución

De acuerdo a lo publicado este miércoles 22 de octubre 2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei definió restituir las Pensiones No Contributivas por discapacidad que fueron suspendidas en los últimos meses, en el marco de las auditorías realizadas por ANDIS.

Resolución 12621/2025 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD . Se restablecen las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas, garantizando el pago a beneficiarios afectados y deteniendo auditorías .

. Se restablecen las suspendidas, garantizando el pago a beneficiarios afectados y . Resolución 13653/2025 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. Se reanudan los pagos de beneficios suspendidos para personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto por la normativa judicial vigente.

Así, y de acuerdo a lo especificado en el texto oficial, deben reanudarse los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones. De esta manera, corresponde que más de 100 mil beneficiarios afectados por la medida nacional vuelvan a cobrar la partida mensual.

La restitución de las Pensiones No Contributivas por discapacidad se da en el marco de la definición del juez Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Catamarca, que dio lugar al reclamo colectivo presentado ante esa misma institución para recuperar el pago de aquellas que fueron suspendidas en todo el país.

Respecto del amparo al que hizo lugar el magistrado federal de Catamarca, se remarcaron las deficiencias en las notificaciones enviadas por ANDIS, exigencias desproporcionadas en traslados para validar las pensiones y plazos exiguos para presentar documentación, entre otros motivos.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: ¿qué pasa con las auditorías tras el fallo?

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei también definió suspender la acción de auditorías que estaba llevando adelante personal de ANDIS, a partir de la solicitud de revisar a quiénes se pagaba este beneficio de ANSES en los últimos años, según informó el Boletín Oficial de este miércoles 22 de octubre 2025.

Esto también estaba contemplado en el fallo del juez Díaz Martínez de Catamarca, que había solicitado que ANDIS se abstenga de aplicar nuevas bajas hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en el expediente mencionado.