ANSES pagó $78.000 por Acompañamiento Social en octubre 2026: qué pasará con Volver al Trabajo

A través de la red bancaria oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completó la transferencia de los $78.000 correspondientes al programa de Acompañamiento Social para octubre 2026, una línea coordinada por el Ministerio de Capital Humano que asiste a personas mayores de 50 años y a madres con cuatro o más hijos menores a cargo.

La liquidación confirmó la extensión temporal garantizada por la Resolución 90/2026, la cual duplicó el plazo operativo del programa de 24 a 48 meses para llevar su vigencia legal hasta abril 2028, diferenciándose de forma tajante de la situación de los extitulares de Volver al Trabajo, quienes quedaron definitivamente excluidos del cobro mensual tras caer la última medida cautelar en la Justicia y confirmarse la ausencia total de fondos en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

Acompañamiento Social ANSES: prórroga hasta abril 2028 y proyección presupuestaria

La continuidad del programa asistencial se apoya en decisiones administrativas y proyecciones fiscales específicas, delimitadas por el Poder Ejecutivo nacional:

Extensión formal por cuatro años : originalmente diseñado para una vigencia bianual, la Resolución 90/2026 de Capital Humano amplió su ejecución a 48 meses corridos , fijando su horizonte de pagos hasta abril 2028 , siempre sujeto a la disponibilidad de recursos del Tesoro nacional.

: originalmente diseñado para una vigencia bianual, la Resolución 90/2026 de amplió su ejecución a , fijando su horizonte de pagos hasta , siempre sujeto a la disponibilidad de recursos del Tesoro nacional. Acreditación bancaria directa : el depósito de los $78.000 fue procesado de manera unificada por ANSES en las cuentas bancarias asignadas, ingresando sin intermediación de organizaciones sociales ni validaciones presenciales obligatorias.

: el depósito de los $78.000 fue procesado de manera unificada por en las cuentas bancarias asignadas, ingresando sin intermediación de organizaciones sociales ni validaciones presenciales obligatorias. Población vulnerable focalizada : el padrón mantiene bajo cobertura exclusiva a dos universos de alta vulnerabilidad estructural: adultos de 50 años o más en situación de vulnerabilidad extrema, y mujeres a cargo de cuatro o más hijos menores de 18 años.

: el padrón mantiene bajo cobertura exclusiva a dos universos de alta vulnerabilidad estructural: adultos de 50 años o más en situación de vulnerabilidad extrema, y mujeres a cargo de cuatro o más hijos menores de 18 años. Sostenimiento en el Presupuesto 2027: el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido al Congreso contempla partidas específicas dentro del programa de Acciones de Inclusión Social, previendo una cobertura estimada de 200.000 titulares activos para el próximo ejercicio financiero.

Volver al Trabajo ANSES: fallo judicial firme y cierre definitivo del subsidio

La acreditación de fondos en las cuentas sociales reavivó consultas e incertidumbres entre los antiguos beneficiarios del extinto Potenciar Trabajo:

Caducidad del plazo normativo : a diferencia de Acompañamiento Social , la línea Volver al Trabajo concluyó su período reglamentario de 24 meses sin que el Gobierno nacional dispusiera prórroga alguna para su funcionamiento.

: a diferencia de , la línea concluyó su período reglamentario de 24 meses sin que el Gobierno nacional dispusiera prórroga alguna para su funcionamiento. Revocación de la medida cautelar : tras una serie de presentaciones judiciales impulsadas por movimientos sociales que habilitaron dos liquidaciones extraordinarias de emergencia, la Justicia dejó firme la revocación de la orden cautelar, cerrando la vía de reclamo para exigir transferencias monetarias.

: tras una serie de presentaciones judiciales impulsadas por movimientos sociales que habilitaron dos liquidaciones extraordinarias de emergencia, la Justicia dejó firme la revocación de la orden cautelar, cerrando la vía de reclamo para exigir transferencias monetarias. Exclusión del Presupuesto 2027 : el proyecto presupuestario en debate legislativo no asigna partidas para restablecer asignaciones salariales en este segmento, limitando la política oficial a la apertura de talleres técnicos no remunerados.

: el proyecto presupuestario en debate legislativo no asigna partidas para restablecer asignaciones salariales en este segmento, limitando la política oficial a la apertura de talleres técnicos no remunerados. Capacitaciones voluntarias sin haber mensual: quienes integraban esta rama solo pueden acceder a los cursos técnicos dictados en los Centros de Formación de Capital Humano (como el predio Bogado Garrigós o el Espacio Unzué), los cuales son de carácter optativo y no otorgan contraprestación económica.

ANSES: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo en octubre 2026