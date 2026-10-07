Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar los $85.000 y cómo presentar el certificado
ANSES mantiene habilitada la gestión de la Ayuda Escolar Anual de $85.000 por hijo, durante octubre 2026. Conocé los requisitos para AUH y SUAF, el paso a paso en Mi ANSES y el plazo de cobro a 60 días.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostiene vigente en octubre 2026 la recepción del certificado de escolaridad para liquidar la Ayuda Escolar Anual, un pago extraordinario fijado en $85.000 por cada hijo que asiste a jardines, escuelas primarias o secundarias avaladas por la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El beneficio, que tuvo un primer desembolso masivo automático a comienzos de año, permanece abierto para aquellos hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones familiares del SUAF y todavía no completaron la validación escolar, habilitando el cobro en cuenta bancaria a los 60 días de formalizada la presentación y con fecha límite improrrogable fijada para el 31 de diciembre.
Quiénes cobran los $85.000 de la Ayuda Escolar ANSES: requisitos para AUH y SUAF
Para acceder al depósito extraordinario de $85.000, ANSES establece condiciones específicas vinculadas con la edad de los estudiantes, el tipo de establecimiento educativo y la prestación de base del titular:
- Población alcanzada: el subsidio corresponde a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que asistan regularmente a guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias o colegios secundarios reconocidos oficialmente.
- Hijos con discapacidad: para las familias con hijos que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no rige límite de edad, cobrándose la prestación tanto por asistencia a establecimientos de enseñanza especial como por concurrencia a talleres protegidos, rehabilitación o maestros particulares habilitados.
- Titulares de la AUH: las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo canalizan la acreditación mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica tanto la regularidad escolar como los controles médicos anuales.
- Titulares del SUAF: los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del Fondo de Desempleo deben gestionar de forma individual la carga del formulario PS 2.68 en caso de no haber percibido el pago automático en marzo.
- Plazo de cobro bancario: una vez validado el certificado por las autoridades escolares y subido a los canales del organismo previsional, el importe de $85.000 se acredita dentro de los 60 días posteriores en la misma cuenta bancaria o billetera virtual habitual.
Paso a paso Mi ANSES: cómo generar y cargar el Certificado Escolar para cobrar $85.000
El procedimiento para gestionar la Ayuda Escolar Anual se resuelve íntegramente a través de internet, evitando traslados y filas en dependencias públicas:
- Ingreso a la plataforma: acceder a la web
anses.gob.aro abrir la aplicación para celulares Mi ANSES, validando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Generación del formulario: ingresar a la sección «Hijos«, elegir «Presentar un Certificado Escolar» y pulsar sobre el botón «Generar Certificado«, completando los datos del alumno y del ciclo lectivo 2026.
- Impresión y firma institucional: descargar el formulario en formato digital e imprimirlo para que las autoridades del establecimiento educativo completen los campos de asistencia, firmen y sellen la constancia.
- Digitalización del documento: tomar una fotografía nítida del formulario completo, asegurándose de que la fecha, las firmas, los sellos y los datos del estudiante se lean con total claridad.
- Carga digital en el sistema: volver a ingresar a Mi ANSES, dirigirse nuevamente a «Presentar Certificado Escolar«, seleccionar «Subir Certificado» y adjuntar la imagen del documento firmado.
- Comprobante de trámite: guardar la constancia de recepción digital generada por el sistema para auditar el posterior depósito a los 60 días corridos.
Mi ANSES: ¿qué necesito para gestionar el beneficio en octubre 2026?
|Canal de gestión
|Documentación exigida
|Período de pago
|Fecha límite de presentación
|Mi ANSES (digital)
|Formulario PS 2.68 firmado y sellado
|Dentro de los 60 días posteriores
|31 de diciembre de 2026
|Atención en UDAI (presencial)
|Formulario impreso con firma original de la escuela
|Dentro de los 60 días posteriores
|31 de diciembre de 2026
|Libreta AUH (Mi ANSES)
|Formulario de Libreta completo con salud y escuela
|Dentro de los 60 días posteriores
|31 de diciembre de 2026
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