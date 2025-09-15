ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Quini 6 sorteo del 14 de septiembre 2025: ¿Quiénes son los nuevos ganadores?

QUINI 6 sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 14 de septiembre 2025, con un millonario ganador. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados, para controlar tu cartón.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Quini 6.-

Quini 6.-

Los resultados de Quini 6 del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025 ya están disponibles y dejaron un nuevo millonario en Argentina. A continuación, revisá los números ganadores, controlá tu boleta y descubrí de cuánto es el pozo para el próximo sorteo.

Quini 6: Los números del sorteo del domingo 14 de septiembre 2025

TRADICIONAL

  • 04
  • 07
  • 09
  • 15
  • 19
  • 42

Un ganador: $1.022 millones de pesos.

LA SEGUNDA

  • 00
  • 04
  • 09
  • 13
  • 22
  • 30

    Vacante.

    REVANCHA

    • 12
    • 15
    • 31
    • 34
    • 40
    • 41

      Vacante.

      SIEMPRE SALE

      • 01
      • 06
      • 11
      • 31
      • 42
      • 44

        Vacante.

        Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 14 de septiembre 2025?

        Este domingo 14 de septiembre 2025, el sorteo Tradicional de Quini 6 quedó en manos de un único ganador, oriundo de Paraná (Entre Ríos).

        La lotería sigue apostando a más: el próximo premio es mucho más grande para este miércoles 17. Quini 6 pone en juego unos en $5.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo de las 21:15. ¡Suerte!


        Temas

        Quini 6

        Últimas noticias

        Certificado según norma CWA 17493
        Journalism Trust Initiative         Nuestras directrices editoriales
        <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

        Comentarios