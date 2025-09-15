Quini 6 sorteo del 14 de septiembre 2025: ¿Quiénes son los nuevos ganadores?

Los resultados de Quini 6 del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025 ya están disponibles y dejaron un nuevo millonario en Argentina. A continuación, revisá los números ganadores, controlá tu boleta y descubrí de cuánto es el pozo para el próximo sorteo.

Quini 6: Los números del sorteo del domingo 14 de septiembre 2025

TRADICIONAL

04

07

09

15

19

42

Un ganador: $1.022 millones de pesos.

LA SEGUNDA

00

04

09

13

22

30

Vacante.

REVANCHA

12

15

31

34

40

41

Vacante.

SIEMPRE SALE

01

06

11

31

42

44

Vacante.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 14 de septiembre 2025?

Este domingo 14 de septiembre 2025, el sorteo Tradicional de Quini 6 quedó en manos de un único ganador, oriundo de Paraná (Entre Ríos).

La lotería sigue apostando a más: el próximo premio es mucho más grande para este miércoles 17. Quini 6 pone en juego unos en $5.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo de las 21:15. ¡Suerte!