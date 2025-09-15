Quini 6 sorteo del 14 de septiembre 2025: ¿Quiénes son los nuevos ganadores?
QUINI 6 sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 14 de septiembre 2025, con un millonario ganador. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados, para controlar tu cartón.
Los resultados de Quini 6 del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025 ya están disponibles y dejaron un nuevo millonario en Argentina. A continuación, revisá los números ganadores, controlá tu boleta y descubrí de cuánto es el pozo para el próximo sorteo.
Quini 6: Los números del sorteo del domingo 14 de septiembre 2025
TRADICIONAL
- 04
- 07
- 09
- 15
- 19
- 42
Un ganador: $1.022 millones de pesos.
LA SEGUNDA
- 00
- 04
- 09
- 13
- 22
- 30
Vacante.
REVANCHA
- 12
- 15
- 31
- 34
- 40
- 41
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 01
- 06
- 11
- 31
- 42
- 44
Vacante.
Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 14 de septiembre 2025?
Este domingo 14 de septiembre 2025, el sorteo Tradicional de Quini 6 quedó en manos de un único ganador, oriundo de Paraná (Entre Ríos).
La lotería sigue apostando a más: el próximo premio es mucho más grande para este miércoles 17. Quini 6 pone en juego unos en $5.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo de las 21:15. ¡Suerte!
