Todo lo que necesitás saber sobre el sorteo de Quini 6 de este domingo 14 de septiembre 2025

Este domingo 14 de septiembre 2025, Quini 6 pone en juego un pozo récord histórico de $5.150 millones, generando una expectativa masiva en todo el país.

El sorteo millonario de Quini 6 se realiza esta noche y en esta nota te contamos todo lo que necesitás saber: a qué hora es, cómo verlo en vivo, el valor de la apuesta y hasta cuándo tenés tiempo de jugar.

¿De cuánto es el pozo millonario de Quini 6 este domingo 14 de septiembre 2025?

Este domingo 14 de septiembre 2025, Quini 6 pone en juego un nuevo pozo estimado en 5.150 millones de pesos, que se llevará el jugador que haya elegido los seis números ganadores entre el 00 y el 45. Si no, se repartirá entre varios apostadores.

Cabe recordar que las apuestas de Quini 6 solo se toman en las agencias autorizadas de lotería, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. «Porque el Quini ‘LO CAMBIA TODO’, acercate a tu agencia favorita y jugale a tu suerte» alientan oficialmente.

Aunque el objetivo principal de Quini 6 es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

¿Qué pone en juego Quini 6 con el ticket de este domingo 14 de septiembre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego, entre los que reparte pozos millonarios, con el cartón inicial:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de Quini 6 este domingo 14 de septiembre 2025?

Quini 6 sortea este domingo 14 de septiembre 2025 desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

¿Cuánto sale la apuesta de Quini 6 para el juego de este domingo 14 de septiembre 2025?

La apuesta de Quini 6 puede sumar un total de 2000 pesos por ticket, ya que suma:

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1000 .

(Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta . La modalidad “Revancha” es de $500 más .

es de . La modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $500.

Los sorteos son cada miércoles y domingos, salvo fechas especiales como los premios de fin de año.