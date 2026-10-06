Salario mínimo octubre 2026: cuánto se cobra por mes y por hora y cuáles son los nuevos valores

A través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, el Poder Ejecutivo nacional oficializó el nuevo escalafón del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), mecanismo que se activó de manera unilateral tras la falta de acuerdo entre los sectores gremiales y empresariales en el Consejo del Salario.

Lejos de ser un número aislado, el ajuste del Salario Mínimo funciona como un ancla regulatoria que altera los techos de asistencia estatal, redefine los haberes por jornada reducida y tensiona los pisos salariales de las categorías iniciales en el sur del país.

Resumen del rendimiento salarial al último día de octubre 2026

Salario mínimo mensual garantizado : cerrará el mes en $391.200, marcando un avance frente a los $383.800 vigentes en septiembre.

: cerrará el mes en $391.200, marcando un avance frente a los $383.800 vigentes en septiembre. Valor hora para contratos jornalizados : culminará el periodo en $1.956, referencia obligatoria para liquidaciones fraccionadas.

: culminará el periodo en $1.956, referencia obligatoria para liquidaciones fraccionadas. Piso de la prestación por desempleo : quedará consolidado en $195.600 (50% del SMVM), con un techo legal de $391.200 (100% del haber mínimo).

: quedará consolidado en $195.600 (50% del SMVM), con un techo legal de $391.200 (100% del haber mínimo). Nuevo umbral para asignaciones y becas: el tope familiar de tres salarios mínimos terminará el mes situado en $1.173.600, fijando el límite de corte para programas formativos y educativos.

La nueva escala de octubre 2026 y su impacto en empleados estatales de la Patagonia

El cuadro aprobado por la cartera laboral comprende a los dependientes de la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen Agrario y los organismos estatales que actúan como empleadores, alcanzando de manera indirecta a los contratos de locación y plantas transitorias de los empleados estatales de la Patagonia:

Concepto laboral Valor vigente en octubre 2026 Próximo valor (Noviembre 2026) Sueldo mensualizado (Jornada completa) $391.200 $398.800 Valor hora (Trabajador jornalizado) $1.956 $1.994 Piso prestación por desempleo (50%) $195.600 $199.400 Techo prestación por desempleo (100%) $391.200 $398.800

En las comunas y entes descentralizados de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde conviven agentes bajo convenios marco y auxiliares jornalizados, el valor por hora de $1.956 opera como un piso infranqueable, debiendo calcularse de manera estrictamente proporcional para contratos de tiempo parcial o jornadas reducidas.

Topes de programas sociales: qué cambia con el nuevo salario mínimo

La actualización del salario mínimo produce un corrimiento en los límites de ingresos requeridos para acceder o conservar planes asistenciales en la región:

Becas Progresar y Plan Formando Capital Humano : el tope de ingresos familiares, fijado en tres salarios mínimos, asciende a $1.173.600 brutos mensuales.

: el tope de ingresos familiares, fijado en tres salarios mínimos, asciende a $1.173.600 brutos mensuales. Vouchers Educativos : la barrera socioeconómica familiar (equivalente a siete salarios mínimos) se amplía hasta los $2.738.400.

: la barrera socioeconómica familiar (equivalente a siete salarios mínimos) se amplía hasta los $2.738.400. Programa Hogar (Garrafas) : el límite general para viviendas sin gas natural pasa a ser de dos salarios mínimos ($782.400), subiendo a $1.173.600 si reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) . Para la región patagónica rigen topes zonales específicos más altos, fijados en 2,8 y 4,2 salarios mínimos respectivamente.

: el límite general para viviendas sin gas natural pasa a ser de dos salarios mínimos ($782.400), subiendo a $1.173.600 si reside una persona con . Para la región patagónica rigen topes zonales específicos más altos, fijados en 2,8 y 4,2 salarios mínimos respectivamente. Talleres Protegidos: el estímulo no remunerativo para trabajadores con discapacidad, equivalente al 40% del SMVM, se ubica en $156.480.

La normativa excluye a las asignaciones familiares de estos montos y ratifica que las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) mantienen su curso independiente, atado a la fórmula de movilidad por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Salario Mínimo: el sendero de aumentos oficiales hasta abril 2027

La Resolución 4/2026 dejó establecido el cronograma que pautará las liquidaciones de los próximos meses, sin instancias automáticas de indexación: