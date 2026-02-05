Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este viernes 6 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar desconexión subterráneo dañado por obra vial. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará varios sectores de la capital.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén el viernes 30: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este viernes 5 será de la siguiente forma:
- Horario: De 07:00 a 10:00 h.
- Zona afectada: desde Libertad a Ricchieri, entre José Rosas y Correntoso – Toma La Familia.
- Motivos:
Realizar desconexión de subterráneo dañado por obra vial.
Mantenimiento en subestación transformadora.
Comentarios