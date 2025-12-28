Cruzando a Chile: horarios y requisitos actualizados hoy 28 de diciembre 2025

Si estás planeando cruzar la cordillera este domingo 28 de diciembre 2025, prestá mucha atención porque la situación en la alta montaña exige cautela. Con el reporte actualizado de las primeras horas de hoy, los pasos internacionales hacia Chile desde Neuquén y Río Negro operan con normalidad, aunque la portación de cadenas sigue siendo obligatoria en gran parte de los trayectos debido a la formación de hielo en calzada.

Ante la inestabilidad climática que suele sorprender en esta época del año, te contamos cómo están las demoras en las aduanas hacia Chile y cuáles son los horarios de cierre preventivo para que tu viaje no se transforme en un dolor de cabeza.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 28 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 28 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (28/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Calzada húmeda. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Calzada mojada, lloviznando. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. En la víspera de Navidad, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

Este domingo 28 de diciembre 2025, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Tiempo bueno en el norte de la Patagonia, soleado y caluroso.

Se mantienen las condiciones en los próximos días.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 28 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!