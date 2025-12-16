Verano 2026: requisitos imprescindibles para viajar sin multas en la ruta

Con la temporada de Verano 2026 en marcha, el auto particular se consolida nuevamente como la opción más elegida por las familias argentinas para vacacionar, impulsado por la flexibilidad en los traslados y el costo de los pasajes aéreos. Sin embargo, la ansiedad por llegar a la playa o a la montaña no debe opacar la preparación previa: salir a la ruta sin la documentación en regla puede terminar en multas costosas o la retención del vehículo.

Durante enero y febrero, el Ministerio de Transporte y las jurisdicciones provinciales despliegan el Operativo Verano, incrementando los controles en puntos estratégicos. Para que tu única preocupación sea el clima, repasamos los requisitos legales vigentes para circular por el país.

Verano 2026. Documentación obligatoria: ¿qué te van a pedir en el control?

Según la Ley Nacional de Tránsito, existen seis documentos físicos y digitales que todo conductor debe tener disponibles al momento de ser detenido por una autoridad de control. No tenerlos, o tenerlos vencidos, es motivo de sanción.

Licencia Nacional de Conducir : debe estar vigente y corresponder al tipo de vehículo que se maneja. Dato clave: la dirección en la licencia debe coincidir con la de tu DNI; si te mudaste y no actualizaste el registro, podés tener problemas.

: debe estar vigente y corresponder al tipo de vehículo que se maneja. Dato clave: la dirección en la licencia debe coincidir con la de tu DNI; si te mudaste y no actualizaste el registro, podés tener problemas. Documento Nacional de Identidad (DNI) : es necesario para acreditar la identidad del conductor frente a la licencia presentada.

: es necesario para acreditar la identidad del conductor frente a la licencia presentada. Cédula Verde o Azul : la Cédula de Identificación del Vehículo (verde) demuestra la titularidad. Si quien maneja no es el titular, debe presentar la Cédula de Autorizado (azul) o bien la verde, siempre que esta última no esté vencida (aunque normas recientes flexibilizaron esto, la recomendación oficial es tener la autorización correspondiente si el titular no viaja en el auto).

: la demuestra la titularidad. Si quien maneja no es el titular, debe presentar la o bien la verde, siempre que esta última no esté vencida (aunque normas recientes flexibilizaron esto, la recomendación oficial es tener la autorización correspondiente si el titular no viaja en el auto). Comprobante de Seguro Vigente : la ley exige el comprobante de la póliza al día. No es necesario mostrar el recibo de pago, sino el certificado de cobertura que incluye los datos del vehículo y la vigencia.

: la ley exige el comprobante de la póliza al día. No es necesario mostrar el recibo de pago, sino el certificado de cobertura que incluye los datos del vehículo y la vigencia. Verificación Técnica Vehicular (VTV) o RTO : es el certificado que garantiza que el auto es seguro para circular. Debe estar al día según la jurisdicción donde esté radicado el auto. Recordá pegar la oblea en el parabrisas delantero.

: es el certificado que garantiza que el auto es seguro para circular. Debe estar al día según la jurisdicción donde esté radicado el auto. Recordá pegar la oblea en el parabrisas delantero. Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (Patente): aunque es un requisito fiscal y no de seguridad vial, en algunas provincias (como Buenos Aires) y pasos fronterizos suelen solicitar el último comprobante de pago.

Verano 2026: ¿sirve la documentación digital de Mi Argentina para viajar?

Esta es la pregunta más frecuente. La respuesta es sí, pero con reservas. La aplicación Mi Argentina tiene validez legal para mostrar:

Licencia de conducir digital.

Cédula verde o azul digital.

Comprobante de seguro.

DNI digital.

Atención: la VTV y el comprobante de patente no suelen estar validados en formato digital para todos los agentes de tránsito, por lo que se recomienda llevarlos en papel.

El consejo experto: las rutas argentinas tienen muchas «zonas oscuras» sin señal de 4G/5G. Si la app no carga en el momento del control, la multa aplica igual. La recomendación de oro para el Verano 2026 es llevar siempre el respaldo físico en la guantera para evitar demoras innecesarias.

Verano 2026. Seguridad: lo que miran además de los papeles

Más allá de la burocracia, los agentes de tránsito pueden verificar elementos de seguridad obligatorios. No te olvides de revisar antes de salir:

Chapas patentes: deben ser perfectamente legibles, sin barro ni accesorios que las tapen (el famoso «cubre patente» está prohibido).

deben ser perfectamente legibles, sin barro ni accesorios que las tapen (el famoso «cubre patente» está prohibido). Luces reglamentarias: todas deben funcionar.

todas deben funcionar. Matafuegos: con carga vigente y al alcance del conductor (no suelto en el baúl).

con carga vigente y al alcance del conductor (no suelto en el baúl). Balizas portátiles: deben ser triangulares y haber dos por vehículo.

Un chequeo preventivo de la presión de los neumáticos, frenos y fluidos no es legalmente exigible en la ruta, pero es vital para que tus vacaciones no terminen en la banquina esperando una grúa.