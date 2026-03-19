Errores comunes en la liquidación de marzo 2026 para empleadas domésticas que pueden costarte caro

El calendario de marzo 2026 no da tregua a la economía de los hogares. Tras la oficialización de la Resolución 2/2026, que fijó los aumentos retroactivos para empleadas domésticas y las nuevas escalas por categoría, los empleadores se encuentran en plena etapa de confección de recibos de sueldo.

Sin embargo, la transición hacia la nueva plataforma de ARCA y la reciente sanción de la Reforma Laboral han generado una «zona gris» informativa. No se trata solo de pagar el aumento del 1,5% para empleadas domésticas, sino de entender cómo conviven los adicionales remunerativos con las sumas fijas no registrables.

Un error en la carga de la antigüedad o una omisión en el pago del bono extraordinario no solo afecta el ingreso de la trabajadora, sino que deja al empleador expuesto a futuros reclamos salariales en un régimen que ahora castiga con mayor celeridad las inconsistencias registrales.

Empleadas domésticas

1. El error del bono: ¿se paga por persona o por hogar?

El bono extraordinario de marzo 2026 (de $8.000, $11.500 o $20.000) para empleadas domésticas genera confusión en los casos de pluritarea o pluriempleo.

La regla oficial : e bono se paga por cada relación laboral de forma independiente. Si una empleada trabaja 10 horas en tu casa, le corresponden $8.000, sin importar si en otro hogar trabaja otras 20 horas y allí cobra los $20.000.

: e bono se paga por cada relación laboral de forma independiente. Si una empleada trabaja 10 horas en tu casa, le corresponden $8.000, sin importar si en otro hogar trabaja otras 20 horas y allí cobra los $20.000. Punto clave: al ser una suma no remunerativa, muchos empleadores olvidan detallarla en el recibo de ARCA. Debe figurar sí o sí para que tenga validez legal de pago y no sea considerado un «pago en negro» o una deuda pendiente.

Empleadas domésticas

2. El «periodo de prueba» y los nuevos contratos de marzo 2026

Con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias contrataron niñeras o personal de limpieza en estas últimas semanas. Aquí aparece el impacto de la Reforma Laboral 2026:

Seis meses de prueba : si contrataste a alguien este mes, recordá que el periodo de prueba ahora se extiende a medio año.

: si contrataste a alguien este mes, recordá que el periodo de prueba ahora se extiende a medio año. La trampa: muchos creen que por estar «a prueba» no hay que registrarla en ARCA. Error grave. La registración debe ser desde el día 1; lo que cambia es que, si la relación no funciona antes de los 6 meses, el despido no genera indemnización por antigüedad, pero la trabajadora debe estar cubierta por la ART desde el primer minuto.

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3. Antigüedad en la Patagonia: el cálculo que «quema» el bolsillo

Para el sur del país, contemplando a Río Negro y Neuquén, el cálculo de marzo 2026 tiene una complejidad extra. El 1% de antigüedad se aplica sobre el nuevo básico de marzo. Pero atención: ese resultado (Básico + Antigüedad) es la base sobre la que se aplica el 30% de zona desfavorable.

Si hacés el cálculo por separado o sobre el básico de febrero, estarás liquidando de menos. En un sueldo de Categoría 5 (Tareas Generales), esa pequeña diferencia de cálculo puede significar varios miles de pesos que, acumulados, son un riesgo de litigio innecesario.