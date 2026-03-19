Errores comunes en la liquidación de marzo 2026 para empleadas domésticas que pueden costarte caro
Empleadas domésticas: con los nuevos básicos homologados y el bono de hasta $20.000 en marcha, los empleadores enfrentan un cierre de mes complejo. Guía para no fallar en el recibo de sueldo bajo la nueva Ley de Modernización.
El calendario de marzo 2026 no da tregua a la economía de los hogares. Tras la oficialización de la Resolución 2/2026, que fijó los aumentos retroactivos para empleadas domésticas y las nuevas escalas por categoría, los empleadores se encuentran en plena etapa de confección de recibos de sueldo.
Sin embargo, la transición hacia la nueva plataforma de ARCA y la reciente sanción de la Reforma Laboral han generado una «zona gris» informativa. No se trata solo de pagar el aumento del 1,5% para empleadas domésticas, sino de entender cómo conviven los adicionales remunerativos con las sumas fijas no registrables.
Un error en la carga de la antigüedad o una omisión en el pago del bono extraordinario no solo afecta el ingreso de la trabajadora, sino que deja al empleador expuesto a futuros reclamos salariales en un régimen que ahora castiga con mayor celeridad las inconsistencias registrales.
Empleadas domésticas
1. El error del bono: ¿se paga por persona o por hogar?
El bono extraordinario de marzo 2026 (de $8.000, $11.500 o $20.000) para empleadas domésticas genera confusión en los casos de pluritarea o pluriempleo.
- La regla oficial: e bono se paga por cada relación laboral de forma independiente. Si una empleada trabaja 10 horas en tu casa, le corresponden $8.000, sin importar si en otro hogar trabaja otras 20 horas y allí cobra los $20.000.
- Punto clave: al ser una suma no remunerativa, muchos empleadores olvidan detallarla en el recibo de ARCA. Debe figurar sí o sí para que tenga validez legal de pago y no sea considerado un «pago en negro» o una deuda pendiente.
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2. El «periodo de prueba» y los nuevos contratos de marzo 2026
Con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias contrataron niñeras o personal de limpieza en estas últimas semanas. Aquí aparece el impacto de la Reforma Laboral 2026:
- Seis meses de prueba: si contrataste a alguien este mes, recordá que el periodo de prueba ahora se extiende a medio año.
- La trampa: muchos creen que por estar «a prueba» no hay que registrarla en ARCA. Error grave. La registración debe ser desde el día 1; lo que cambia es que, si la relación no funciona antes de los 6 meses, el despido no genera indemnización por antigüedad, pero la trabajadora debe estar cubierta por la ART desde el primer minuto.
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3. Antigüedad en la Patagonia: el cálculo que «quema» el bolsillo
Para el sur del país, contemplando a Río Negro y Neuquén, el cálculo de marzo 2026 tiene una complejidad extra. El 1% de antigüedad se aplica sobre el nuevo básico de marzo. Pero atención: ese resultado (Básico + Antigüedad) es la base sobre la que se aplica el 30% de zona desfavorable.
Si hacés el cálculo por separado o sobre el básico de febrero, estarás liquidando de menos. En un sueldo de Categoría 5 (Tareas Generales), esa pequeña diferencia de cálculo puede significar varios miles de pesos que, acumulados, son un riesgo de litigio innecesario.
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