Volver al Trabajo octubre 2026: cómo es la ampliación de capacitaciones sin cobro mensual

A través de la Resolución 380/2026, el Ministerio de Capital Humano formalizó la ampliación territorial del Programa Centro de Formación, habilitando nuevas sedes destinadas a capacitar a quienes integraron el esquema de Volver al Trabajo, así como a los beneficiarios de Acompañamiento Social y Fomentar Empleo durante octubre 2026.

La normativa oficial sobre Volver al Trabajo apunta a responder a un reclamo histórico de las provincias respecto a la excesiva concentración de talleres en la Ciudad de Buenos Aires, incorporando espacios federales para el aprendizaje de oficios tradicionales y nuevas tecnologías, aunque la cartera que conduce Sandra Pettovello ratificó enfáticamente que la medida no implica el restablecimiento de asignaciones dinerarias mensuales ni subsidios económicos directos por asistir a las aulas.

Nuevos Centros de Formación de Capital Humano: sedes para extitulares de Volver al Trabajo en octubre 2026

La reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano modifica el despliegue geográfico de los trayectos formativos, ampliando las opciones para quienes buscan reinsertarse en el mercado formal:

Descentralización del esquema porteño : hasta la sanción de la Resolución 380/2026, las actividades presenciales del programa se concentraban de manera casi exclusiva en el predio Bogado Garrigós, ubicado en el barrio de Villa Ortúzar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

: hasta la sanción de la Resolución 380/2026, las actividades presenciales del programa se concentraban de manera casi exclusiva en el predio Bogado Garrigós, ubicado en el barrio de Villa Ortúzar de la . Incorporación de la sede Mar del Plata : la flamante resolución integra formalmente las instalaciones del histórico Espacio Unzué, en la ciudad balnearia bonaerense, como polo de entrenamiento técnico y oficios.

: la flamante resolución integra formalmente las instalaciones del histórico Espacio Unzué, en la ciudad balnearia bonaerense, como polo de entrenamiento técnico y oficios. Habilitación de convenios en el interior : la normativa faculta a la Secretaría de Trabajo a rubricar acuerdos con municipios, provincias y entidades privadas para abrir sedes anexas en el resto del territorio nacional a lo largo del último trimestre de 2026 .

: la normativa faculta a la a rubricar acuerdos con municipios, provincias y entidades privadas para abrir sedes anexas en el resto del territorio nacional a lo largo del . Población alcanzada por la formación: la convocatoria abarca no solo a los exbeneficiarios de Volver al Trabajo, sino también a quienes continúan bajo el paraguas de Acompañamiento Social de ANSES o registrados en el Portal Empleo oficial.

Aclaración de Capital Humano: por qué los cursos de Volver al Trabajo no implican cobrar un haber

Ante la circulación de versiones en redes sociales sobre una eventual reactivación salarial para el sector social, el Ministerio de Capital Humano fijó una postura clara respecto a la gratuidad del régimen: