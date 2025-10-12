Bariloche a la Carta: la gran mesa patagónica se despide este domingo
Con miles de visitantes, platos locales y cocineros que celebran su identidad, BALC cierra este domingo. Uno de los espacios más concurridos fue Punto Río Negro. Cuando hoy caiga el telón, se despedirá una edición que deja huellas en el paladar y la memoria. Detrás de cada plato hay también una historia patagónica.
El corazón de la ciudad cordillerana volvió a latir al ritmo de los sabores patagónicos. La 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC) cierra hoy domingo 12 de octubre y vuelve a confirmar por qué se ha convertido en el festival gastronómico más importante de la Patagonia.
Bariloche a la Carta: más de 6.000 m² de sabores
Desde el viernes 10, el Centro Cívico se transformó en un paseo de aromas y texturas, con 6.000 m² dedicados a los productos y elaboraciones del sur argentino: bodegas, cervecerías, ahumados, tés, vinos orgánicos, dulces, aceites de oliva y especias, entre muchas otras propuestas.
El público, que llena la feria desde el mediodía hasta la medianoche, puede disfrutar además de clases de cocina, shows en vivo y espacios interactivos para toda la familia.
El stand “BALC Invita” reúne a chefs que reinterpretan platos icónicos de ediciones anteriores, como un homenaje a más de una década de historia culinaria.
El sábado brillaron las creaciones de Aníbal Ramírez (Hotel Sheraton), con su bao de hongos de pino y trucha curada, y el brioche de cuello de cordero con alioli de berenjenas al rescoldo.
También lo hizo Alejandro Clausen (Huinid Hoteles), con su oferta ofreció crackers de langostinos y albóndigas de carne madurada con puré y salsa Mornay.
Hoy domingo, el cierre estará a cargo de Mariano Cacchiotti (Hotel Llao Llao) y Leandro Lago (BEC Bariloche Eventos & Convenciones), con croquetas de hongos y queso azul, dopio de ciervo, éclairs negros con trucha curada y un gigot de cordero con quinoa crujiente.
Punto Río Negro: Bariloche a la Carta
Entre los espacios más visitados se encuentra Punto Río Negro, la propuesta provincial coordinada por la Agencia de Desarrollo Económico de la cartera productiva. “Buscamos acercar a los productores con los cocineros, que son quienes muestran al mundo lo que la provincia tiene para ofrecer productiva, cultural y gastronómicamente”, destacó Betiana Gabilondo, subsecretaria de Promoción y Comercio Interior.
El espacio reúne a 40 productores de las cuatro regiones rionegrinas y un menú 100 % rionegrino: dúo de empanadas, choripán de cordero y un original alfajor de harina de hongos con corazón de frambuesa.
La oferta culinaria cuenta con la coordinación de los embajadores gastronómicos Juan Izaguirre y Maru Ávila, más la participación de Lili Molina (Las Grutas), Daiana Chaina (Los Menucos) y Hernán Di Giacomo (General Roca). También está la Ruta del Vino con un espacio particular.
BALC: qué es la Ruta del Vino de Río Negro
Otro de los atractivos fue la Ruta del Vino, una propuesta que conecta historia, producción y turismo a lo largo del valle rionegrino.
Nació con el propósito de rescatar más de un siglo de tradición vitivinícola y mostrar la nueva etapa que vive el vino patagónico, impulsada por jóvenes bodegueros que apuestan por la innovación y la sustentabilidad.
El recorrido atraviesa la provincia desde la cordillera hasta el mar, enlazando bodegas familiares, chacras productivas y proyectos enoturísticos que abren sus puertas para compartir su trabajo.
En cada copa se condensan el clima, la tierra y la identidad de un territorio que aprendió a producir con talento y a recibir con hospitalidad.
Más que una ruta, es una invitación a descubrir cómo Río Negro transforma su historia en un sello de calidad y orgullo regional.
Cocina, música y juego en Bariloche a la Carta
El programa del domingo ofrece un cierre para todos los gustos: clases magistrales con chefs de Chile, Córdoba y Río Negro, la propuesta infantil “La cocina de Giorgio” a las 15 en el escenario principal, y los conciertos de Sol Llobet y Grace & Badlove desde las 18.
Por otra parte, las noches Pop Up, una marca registrada de BALC, reúnen a cocineros locales y figuras nacionales en cenas exclusivas que se hacen con reserva previa.
Este año, el mar patagónico inspira un encuentro entre Edgar Kuda (Yuzu Izakaya, Buenos Aires) y Leo Perazzoli (Del Azul Bistró, Bariloche), mientras que Pedro Martinet y Joaquín Facio compartirán fogones en el restaurante Nené.
Con cada edición, Bariloche a la Carta consolida su espíritu: celebrar la producción local fortaleciendo el vínculo entre turismo y gastronomía. Estos días, miles de visitantes recorren stands, degustan productos y comparten cocina, relatos y cultura.
