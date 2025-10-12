Bariloche a la Carta: la gran mesa patagónica se despide este domingo

Cocina y encuentro. Cada jornada se vive con un clima de celebración. Gentileza BALC.



El corazón de la ciudad cordillerana volvió a latir al ritmo de los sabores patagónicos. La 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC) cierra hoy domingo 12 de octubre y vuelve a confirmar por qué se ha convertido en el festival gastronómico más importante de la Patagonia.

Bariloche a la Carta: más de 6.000 m² de sabores

Desde el viernes 10, el Centro Cívico se transformó en un paseo de aromas y texturas, con 6.000 m² dedicados a los productos y elaboraciones del sur argentino: bodegas, cervecerías, ahumados, tés, vinos orgánicos, dulces, aceites de oliva y especias, entre muchas otras propuestas.

El público, que llena la feria desde el mediodía hasta la medianoche, puede disfrutar además de clases de cocina, shows en vivo y espacios interactivos para toda la familia.

Una multitud colmó los espacios y celebró el encuentro con la cocina patagónica. Gentileza BALC.

El stand “BALC Invita” reúne a chefs que reinterpretan platos icónicos de ediciones anteriores, como un homenaje a más de una década de historia culinaria.

Una oportunidad para el público: conocer productos locales. Gentileza BALC.

El sábado brillaron las creaciones de Aníbal Ramírez (Hotel Sheraton), con su bao de hongos de pino y trucha curada, y el brioche de cuello de cordero con alioli de berenjenas al rescoldo.

Propuesta del Hotel Sheraton en el Bariloche a la Carta. Gentileza BALC.

También lo hizo Alejandro Clausen (Huinid Hoteles), con su oferta ofreció crackers de langostinos y albóndigas de carne madurada con puré y salsa Mornay.

La propuesta de Huinid Hoteles en Bariloche a la Carta. Gentileza BALC.

Hoy domingo, el cierre estará a cargo de Mariano Cacchiotti (Hotel Llao Llao) y Leandro Lago (BEC Bariloche Eventos & Convenciones), con croquetas de hongos y queso azul, dopio de ciervo, éclairs negros con trucha curada y un gigot de cordero con quinoa crujiente.

Punto Río Negro: Bariloche a la Carta

Entre los espacios más visitados se encuentra Punto Río Negro, la propuesta provincial coordinada por la Agencia de Desarrollo Económico de la cartera productiva. “Buscamos acercar a los productores con los cocineros, que son quienes muestran al mundo lo que la provincia tiene para ofrecer productiva, cultural y gastronómicamente”, destacó Betiana Gabilondo, subsecretaria de Promoción y Comercio Interior.

Río Negro expuso creatividad, técnicas y tradición que llenaron el corazón de la ciudad. Gentileza BALC.

El espacio reúne a 40 productores de las cuatro regiones rionegrinas y un menú 100 % rionegrino: dúo de empanadas, choripán de cordero y un original alfajor de harina de hongos con corazón de frambuesa.

Productores de gin artesanal destacan su elaboración orgánica y 100 % patagónica, con agua de deshielo y botánicos propios de la región. Gentileza BALC.

La oferta culinaria cuenta con la coordinación de los embajadores gastronómicos Juan Izaguirre y Maru Ávila, más la participación de Lili Molina (Las Grutas), Daiana Chaina (Los Menucos) y Hernán Di Giacomo (General Roca). También está la Ruta del Vino con un espacio particular.

BALC: qué es la Ruta del Vino de Río Negro

Otro de los atractivos fue la Ruta del Vino, una propuesta que conecta historia, producción y turismo a lo largo del valle rionegrino.

Nació con el propósito de rescatar más de un siglo de tradición vitivinícola y mostrar la nueva etapa que vive el vino patagónico, impulsada por jóvenes bodegueros que apuestan por la innovación y la sustentabilidad.

Las bodegas rionegrinas dijeron presente, un orgullo regional. Gentileza BALC.

El recorrido atraviesa la provincia desde la cordillera hasta el mar, enlazando bodegas familiares, chacras productivas y proyectos enoturísticos que abren sus puertas para compartir su trabajo.

En cada copa se condensan el clima, la tierra y la identidad de un territorio que aprendió a producir con talento y a recibir con hospitalidad.

Más que una ruta, es una invitación a descubrir cómo Río Negro transforma su historia en un sello de calidad y orgullo regional.

Cocina, música y juego en Bariloche a la Carta

El programa del domingo ofrece un cierre para todos los gustos: clases magistrales con chefs de Chile, Córdoba y Río Negro, la propuesta infantil “La cocina de Giorgio” a las 15 en el escenario principal, y los conciertos de Sol Llobet y Grace & Badlove desde las 18.

La Cocina de Giorgio, el espacio dedicado a los más chicos, todas las tardes con gran convocatoria. Gentileza BALC.

Por otra parte, las noches Pop Up, una marca registrada de BALC, reúnen a cocineros locales y figuras nacionales en cenas exclusivas que se hacen con reserva previa.

Este año, el mar patagónico inspira un encuentro entre Edgar Kuda (Yuzu Izakaya, Buenos Aires) y Leo Perazzoli (Del Azul Bistró, Bariloche), mientras que Pedro Martinet y Joaquín Facio compartirán fogones en el restaurante Nené.

Con cada edición, Bariloche a la Carta consolida su espíritu: celebrar la producción local fortaleciendo el vínculo entre turismo y gastronomía. Estos días, miles de visitantes recorren stands, degustan productos y comparten cocina, relatos y cultura.