Nación reguló la venta de cigarrillos electrónicos: qué vapeadores están permitidos y cuáles no

El Gobierno Nacional presentó una serie de normas de venta y regularización de mercado sobre los vapeadores, con el objetivo de marcar un cambio de rumbo en la política sanitaria al habilitar su venta bajo condiciones específicas y controladas. La medida pone fin a años de prohibición y busca ordenar un mercado que operaba mayormente en la informalidad.

El nuevo esquema establece que solo podrán comercializarse los dispositivos que estén debidamente registrados, con trazabilidad y control sobre su composición. Además, se fijan límites estrictos sobre los ingredientes permitidos, la concentración de nicotina y las condiciones de fabricación.

El Gobierno reguló la venta de cigarrillos electrónicos: qué tipo de vapeadores se podrán vender y cuáles no en el país

Desde el Gobierno sostienen que la decisión no implica fomentar el consumo, sino regular una práctica ya extendida. Argumentan que la prohibición previa no logró frenar el uso, sino que empujó el mercado hacia la ilegalidad, sin controles sanitarios ni fiscales.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la prohibición de saborizantes en los vapeadores, una medida orientada a reducir el atractivo de estos productos entre adolescentes. Según fuentes oficiales, estos aditivos son una de las principales puertas de entrada al consumo en jóvenes.

Crece la tendencia de vapeadores (cigarrillos eléctricos ) en adolescentes.

En este contexto, especialistas en salud advierten que, si bien la regulación puede mejorar el control de los productos, no elimina los riesgos asociados. Señalan que los vapeadores contienen múltiples sustancias, algunas potencialmente tóxicas, y que su consumo puede generar adicción y efectos en el sistema cardiovascular y respiratorio.

También remarcan la preocupación por el uso creciente en adolescentes, un grupo particularmente vulnerable. Estudios recientes indican que el consumo de cigarrillos electrónicos se expandió en edades cada vez más tempranas, lo que refuerza la necesidad de políticas de prevención.

La regularización de venta en los cigarrillos electrónicos: ¿una alternativa para el cigarrillo de tabaco?

Otro punto de debate es el rol de estos dispositivos como alternativa al cigarrillo tradicional. Mientras algunos sectores sostienen que podrían reducir daños, otros expertos cuestionan esa idea y aseguran que no ayudan a abandonar la adicción a la nicotina.

Uno de los principales fundamentos sostiene que la venta de estos productos en el mercado permitiría una nueva opción de adicciones para los jóvenes, siendo esto totalmente distinto a la propuesta de Nación.

Con este nuevo marco, el Estado busca equilibrar el control sanitario, la fiscalización del mercado y la reducción de riesgos. Sin embargo, el impacto real de la medida dependerá de su implementación y de la capacidad de acompañarla con campañas de información y prevención para los consumidores.