Buscan a una joven de 15 años en Roca: fue vista por última vez hace una semana

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal lanzó un pedido de búsqueda para ubicar a una joven de 15 años que desapareció hace una semana en Roca. Solicitaron información urgente para poder encontrarla.

La joven se llama Brisa Núñez y, según lo informado por la Policía, fue vista por última vez el jueves 31 de julio cuando se ausentó de su domicilio y nunca más volvió.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que se trata de una joven de «contextura física mediana y robusta, cabello largo rojizo, ojos marrones claros, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo y mide 1.70». Además aportaron que vestía una calza negra y un pulóver de algodón negro.

Solicitaron, ante cualquier información, comunicarse con el 911, dirigirse a la comisaría más cercana, o al teléfono de la fiscalía de General Roca (0298) 15 4231271.

Búsqueda de una joven de 15 años en Roca: ya había desaparecido antes, ¿por qué?

La joven de 15 años ha desaparecido en otras ocasiones. Según explicó su hermana de 18 años cuando realizó una denuncia en febrero de este año, la joven tiene «retraso madurativo» y esta es la razón por la que la familia realizó la denuncia de forma inmediata.

La Policía, por su parte, en aquel entonces detalló a Diario RÍO NEGRO el protocolo que siguen en estos casos y dijo que antes de informar a la Fiscalía y a los medios, lo primero que hacen es recorrer los lugares que la familia considera posibles, donde podría estar la adolescente.

También comentó que la adolescente de 15 años «se fue del hogar innumerables veces durante el año», y aseguró que se realizó un informe a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (Senaf) por «su vulnerabilidad».