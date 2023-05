Casas gratis para mayores de 60 y aportes para alquileres: el drama de no tener vivienda a la tercera edad en Neuquén

Cutral Co es el que mayor avance tiene del complejo de departamentos para mayores de 60 años. (Gentileza municipalidad).-

La falta de acceso a la vivienda, ya no solo propia sino también alquilada, es un golpe que se siente más fuerte en Neuquén. Y esto empeora para quienes llegan a la tercera edad porque se encuentran más vulnerables, quedando en situación de calle cuando no tienen familias a las que recurrir. En la provincia hay algunas casas que se dan en préstamo, pero sin mantenimiento, también se brindan aportes para alquileres que rondan entre los 6 mil y 10 mil pesos. Además, con distintos grados de avance, se proyectaron complejos de departamentos «gratis» (se debe pagar una especie de expensas) para mayores de 60 en Neuquén capital, Zapala y Cutral Co.

En un análisis publicado en 2022 sobre los alquileres en Neuquén capital, tres investigadores del Conicet y la Universidad del Comahue (Joaquín Perren, Sergio Cabezas y Germán Pérez) ven un proceso de «inquilinización» que, incluso, deja al conglomerado Neuquén-Plottier por encima de la media nacional (según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de Neuquén y del Indec).

Los investigadores también detectaron que Neuquén es una de las ciudades capitales con los alquileres más caros del país, casi duplicando los de otras localidades. Actualmente, según pudo relevar RÍO NEGRO, el alquiler de un departamento de una habitación ronda entre los 90 y los 100 mil pesos.

A este panorama se suman los grupos de vecinos sin viviendas que se formaron en las localidades cordilleranas, en las que suma el aspecto de la demanda turística, las tomas de tierras y lo que puede leerse como un reconocimiento oficial del gobierno con la política de aceleración de desarrollo de loteos que aplica el intendente Mariano Gaido en Neuquén.

Para agregar más datos a este panorama, la inflación en Neuquén fue del 8,9%, cuando la nacional fue de 8,4 y si se compara la anual, es de 177,16% por 108,8% en el país. Cuando se mira el bolsillo de alguien de la tercera edad, hay que sumarle la llamada «canasta de medicamentos» e ingresos bajos. Los jubilados de PAMI cobran una mínima que ronda los 70 mil pesos y dependen de los aumentos que da Nación, mientras que los del ISSN reciben aumentos atados a los de los trabajadores activos, que son trimestrales con base a la inflación, o sea, después que los aumentos de precios se aplican.

No tener casa a la tercera edad en Neuquén: la poca ayuda que se puede dar

El director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local de PAMI en Neuquén, Florencio “Chiche” Pérez, analizó con preocupación la situación de viviendas para la tercera edad y reconoció que no hay un dato estadístico serio sobre el punto.

Explicó que, en líneas generales, cuentan con dos herramientas. Una es la de los aportes para el pago de un alquileres, que ronda entre los 6 mil pesos y los 10 mil pesos, lo cual, lamentó, es «muy poco».

Además, cuentan con 100 viviendas en la provincia que el IPVU presta en comodato, pero «no cubren la expectativa». Señaló que nadie se hace cargo del mantenimiento porque desde el PAMI no cuentan con fondos destinados a tal fin y desde el Instituto provincial entienden que no es su responsabilidad. Como son destinadas a personas en situación de calle, que no suelen tener familias o amistades que los ayuden, lo que se rompe, suele quedar así.

No tener casa a la tercera edad en Neuquén: departamentos casi gratis en Neuquén, Zapala y Cutral Co

La esperanza de mejorar, un poco, la situación está puesta en los complejos de departamentos del subprograma Casa Propia – Casa Activa, del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Se trata de complejos de 32 viviendas, entre monoambientes y departamentos de una habitación, que serán prestados a personas de más de 60 años y por los que deberán pagar el mantenimiento.

El proyecto incluye un centro de día abierto a la comunidad y un pileta. Esto está previsto en Neuquén capital y en Zapala, pero no en Cutral Co. Esta última localidad es la que tiene el mayor grado de avance, con obra gruesa edificada, mientras que las otras están en papeles.

Según se informó desde el Municipio de Cutral Co, el complejo del barrio Unión no es la primera experiencia, porque ya aplican una prueba piloto con seis viviendas similares junto al hogar de ancianos Carmen Funes.

La directora provincial de Proyecto y Planeamiento de IPVU, Bárbara Macedo, informó que en Neuquén la obra ya fue adjudicada y se espera el envío de fondos de Nación para poder empezar. La licitación quedó en manos de la empresa de Marcelo Blanda. En el terreno, ubicado en Domene y Anaya, ya se hizo el movimiento de suelos que dependía de Provincia.

En el caso de Zapala, la construcción fue preadjudicada en abril y se encuentra en la etapa de no objeción financiera para, luego, firmar el convenio y pedir el financiamiento de Nación.

En este terreno se construirán las viviendas para adultos mayores en Zapala. (Foto Matías Subat).-

Una vez que llegue el dinero, se estima un plazo de seis meses para el centro de día y la pileta, y de nueve meses para las viviendas.

Se podría prever que, al menos hasta dentro de un año, esos departamentos no estarían habitados. Es que una vez que se entreguen las obras terminadas, se debe seleccionar quiénes vivirán en las mismas.

El año pasado, cuando era ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi había que la adjudicación la harían entre los gobiernos locales y el PAMI, según las condiciones socioeconómicas y la independencia de habitabilidad.

Flores reconoció que, al menos hasta el momento, PAMI Neuquén no recibió información al respecto y que no estaría escrito en ninguna norma que este organismo sea parte de la decisión. Resaltó que Cutral Co tiene un relevamiento de personas de la tercera edad en situación de calle a las que se daría respuesta total con las 32 viviendas.

Con este panorama, todo daría a entender que la forma de acceso a estos complejos quedará en manos de los gobiernos que asuman desde el 10 de diciembre.