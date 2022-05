Censo 2022: Lavagna anticipó que «será rápido» el relevamiento casa por casa

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna, destacó este lunes que “cerca del 40% de las viviendas ya se han censado de manera digital” y aseguró que el operativo, que se completará el miércoles de manera presencial en todo el país, «permitirá mirar hacia dónde» se quiere «ir como país».

“Tenemos cerca del 40% de las viviendas que ya se han censado de manera digital, esto es cerca de 18 millones de personas, y esto me parece que hay que reconocerlo como un éxito de toda la sociedad”, resaltó Lavagna al encabezar una conferencia de prensa.

Por ello, el titular del Indec consideró que el relevamiento que se realizará el próximo miércoles casa por casa será “rápido debido a la cantidad de personas que ya completaron el censo de manera digital”.

“La información es central para la toma de decisiones. Si no tenemos buena decisión, las tomas de decisiones son menos óptimas. Mi objetivo en particular es estar abocado al 100% para tener un censo de mucha calidad”, dijo.

Consultado sobre la coyuntura económica y la marcha de la inflación, Lavagna se limitó a señalar que “el Indec no hace interpretaciones” y remarcó: “A veces nos toca dar buenas noticias y a veces malas, como el dato de inflación de los últimos meses”.

“Pero en todo caso las oficinas de estadísticas tienen que poder reflejar qué es lo que está pasando. Esa información es la que después permite tomar decisiones. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir. La tarea del Indec es esa y no hacer análisis”, completó.

Además, Lavagna calculó que “a los ocho meses” se tendrán “los datos definitivos” del censo y “al año y medio, la totalidad del censo ya publicada y puesta a disposición”. “Digo un año y medio y parece un montón de tiempo, pero créannos que para un censo es un tiempo récord y esto se debe también a la gran aceptación del censo digital”, aclaró.

