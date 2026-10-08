Chubut: Una avioneta perdió el control y realizó un aterrizaje forzoso en un campo cerca de Trelew

Una avioneta Cessna 182 perteneciente al Aeroclub Puerto Madryn protagonizó un delicado incidente aeronáutico este miércoles 9 de octubre por la mañana. La aeronave realizaba un recorrido sobre la zona costera cuando presentó una falla repentina en el motor.

La falla obligó a su aviador a realizar una maniobra de emergencia en un terreno descampado a unos 30 kilómetros de Trelew. Según informó Infobae, a bordo del transporte viajaban tres personas: el piloto al mando y dos pasajeros que habían contratado el servicio para fotografiar los paisajes patagónicos.

La alerta del accidente movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y bomberos de la comarca, activando los protocolos previstos para emergencias aéreas.

Según se detalló desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trelew, el aviso ingresó cerca de las 8:30. Inicialmente, el personal de rescate se dirigió hacia la zona del aeropuerto local para coordinar la localización, para luego desplegarse sobre la Ruta Nacional 3, en dirección a Puerto Madryn.

Una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en Trelew: cómo fue la maniobra del piloto

El desperfecto fue advertido por el propio piloto mientras volaban rumbo a Trelew, al notar indicios de fuego en la zona del motor. Ante la imposibilidad de llegar a la pista del aeropuerto con seguridad, resolvió descender de inmediato en un campo abierto cercano a los parques eólicos de la zona.

Para el descenso se utilizó una huella cortafuego ubicada a unos 1.500 metros de la ruta nacional, un terreno irregular habitualmente empleado por los bomberos para contener incendios de pastizales. A pesar del impacto al tomar contacto con el suelo, el aviador logró que los tres ocupantes resultaran completamente ilesos.

Posteriormente, mientras el aviador permaneció en el lugar custodiando la aeronave, los dos pasajeros caminaron hacia la ruta para pedir ayuda e indicar la posición exacta a las patrullas. Ambos fueron asistidos sobre la calzada y derivados a la terminal aérea, donde quedaron bajo resguardo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Policía del Chubut, Protección Civil y Bomberos Voluntarios, mientras se dio intervención a la Junta de Accidentes Aéreos. Los peritos técnicos comenzarán las inspecciones correspondientes para determinar la causa exacta de la falla mecánica que obligó al aterrizaje.