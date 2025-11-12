ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Colocar una planta de albahaca en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo

Además de su aroma fresco y su uso en la cocina, la albahaca es considerada una planta protectora y portadora de buena suerte. Colocarla en la entrada del hogar puede transformar la energía del espacio y atraer prosperidad.

Redacción

Por Redacción

Albahaca.

La albahaca es una de las hierbas más poderosas dentro del mundo de las plantas energéticas. Desde la antigüedad se le atribuyen propiedades purificadoras, protectoras y de abundancia, y según el Feng Shui, colocar una maceta con albahaca en la puerta de entrada puede traer armonía y fortuna al hogar.

De acuerdo con esta filosofía oriental, la puerta de entrada representa el portal energético principal de la casa: por allí entra la energía vital o Chi, tanto positiva como negativa. Por eso, tener una planta como la albahaca en ese punto actúa como un filtro natural, que bloquea las malas vibraciones y permite que solo ingrese energía limpia y próspera.

Los beneficios de tener albahaca en la entrada del hogar:

  • Protege el ambiente: se cree que la albahaca neutraliza energías densas y envidias.
  • Atrae prosperidad: su aroma estimula el flujo de energía positiva y ayuda a atraer dinero y oportunidades.
  • Fortalece los vínculos familiares: al equilibrar la energía del hogar, promueve la calma y la buena comunicación entre quienes viven allí.
  • Favorece la creatividad y el bienestar: su presencia inspira claridad mental y sensación de bienestar general.

Dónde y cómo colocarla

Los expertos en Feng Shui recomiendan ubicarla a la derecha de la puerta principal, preferentemente en una maceta de barro o cerámica natural. Debe recibir luz solar indirecta y mantenerse siempre verde y fuerte, ya que una planta marchita puede indicar que está absorbiendo demasiada energía negativa del entorno.

Los 4 mejores lugares para ubicar la albahaca y atraer abundancia 

Cerca de la puerta de entrada: colocar una maceta de albahaca junto a la entrada del hogar ayuda a atraer energía positiva y prosperidad. En el Feng Shui, se considera una barrera natural contra las malas vibras y un imán para las buenas oportunidades. 

En la cocina: este espacio está directamente asociado con la nutrición y el sustento económico. Tener albahaca cerca de la ventana o sobre la mesada refuerza la sensación de abundancia constante y bienestar familiar. 

En el área de trabajo o estudio: su aroma estimula la creatividad, la concentración y el pensamiento claro. Ubicar una planta de albahaca en el escritorio ayuda a atraer proyectos exitosos y mantener el enfoque en los objetivos. 

En el balcón o patio: el aire libre potencia la energía expansiva de la albahaca. Colocarla en estos espacios fomenta la circulación de la prosperidad y refuerza el crecimiento personal y económico. 

Otros usos de la albahaca en el hogar para mejorar la energía 

En infusión o en baño energético: se utiliza para limpiar el cuerpo y liberar tensiones o bloqueos emocionales. 

Como sahumerio o en vaporizador: purifica el ambiente y elimina la energía negativa acumulada. 

En bolsitas o frascos pequeños: puede colocarse seca dentro de la cartera o cerca del dinero como símbolo de protección económica. 


Temas

albahaca

Energía limpia

Feng Shui

Ritual de abundancia

