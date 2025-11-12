Colocar una planta de albahaca en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo

La albahaca es una de las hierbas más poderosas dentro del mundo de las plantas energéticas. Desde la antigüedad se le atribuyen propiedades purificadoras, protectoras y de abundancia, y según el Feng Shui, colocar una maceta con albahaca en la puerta de entrada puede traer armonía y fortuna al hogar.

De acuerdo con esta filosofía oriental, la puerta de entrada representa el portal energético principal de la casa: por allí entra la energía vital o Chi, tanto positiva como negativa. Por eso, tener una planta como la albahaca en ese punto actúa como un filtro natural, que bloquea las malas vibraciones y permite que solo ingrese energía limpia y próspera.

Los beneficios de tener albahaca en la entrada del hogar:

Protege el ambiente: se cree que la albahaca neutraliza energías densas y envidias.

Atrae prosperidad: su aroma estimula el flujo de energía positiva y ayuda a atraer dinero y oportunidades.

Fortalece los vínculos familiares: al equilibrar la energía del hogar, promueve la calma y la buena comunicación entre quienes viven allí.

Favorece la creatividad y el bienestar: su presencia inspira claridad mental y sensación de bienestar general.

Dónde y cómo colocarla

Los expertos en Feng Shui recomiendan ubicarla a la derecha de la puerta principal, preferentemente en una maceta de barro o cerámica natural. Debe recibir luz solar indirecta y mantenerse siempre verde y fuerte, ya que una planta marchita puede indicar que está absorbiendo demasiada energía negativa del entorno.

Los 4 mejores lugares para ubicar la albahaca y atraer abundancia

Cerca de la puerta de entrada: colocar una maceta de albahaca junto a la entrada del hogar ayuda a atraer energía positiva y prosperidad. En el Feng Shui, se considera una barrera natural contra las malas vibras y un imán para las buenas oportunidades.

En la cocina: este espacio está directamente asociado con la nutrición y el sustento económico. Tener albahaca cerca de la ventana o sobre la mesada refuerza la sensación de abundancia constante y bienestar familiar.

En el área de trabajo o estudio: su aroma estimula la creatividad, la concentración y el pensamiento claro. Ubicar una planta de albahaca en el escritorio ayuda a atraer proyectos exitosos y mantener el enfoque en los objetivos.

En el balcón o patio: el aire libre potencia la energía expansiva de la albahaca. Colocarla en estos espacios fomenta la circulación de la prosperidad y refuerza el crecimiento personal y económico.

Otros usos de la albahaca en el hogar para mejorar la energía

En infusión o en baño energético: se utiliza para limpiar el cuerpo y liberar tensiones o bloqueos emocionales.

Como sahumerio o en vaporizador: purifica el ambiente y elimina la energía negativa acumulada.

En bolsitas o frascos pequeños: puede colocarse seca dentro de la cartera o cerca del dinero como símbolo de protección económica.