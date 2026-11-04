Concurso Nacional de Palomas Mensajeras en Zapala: de qué se trata este curioso certamen

El cielo del centro neuquino volverá a ser escenario este fin de semana de uno de los despliegues deportivos y tradicionales más particulares de la Argentina. Se realizará la 29° edición de la carrera de Palomas Mensajeras.

Desde las primeras horas de la mañana, la Guarnición Militar Zapala del Ejército Argentino funcionará como el punto de partida de miles de aves que deberán atravesar cientos de kilómetros con dificultades para llegar al destino.

La iniciativa, impulsada históricamente por la Federación Colombófila Argentina a propuesta del Consejo Unión Cultural Argentino Libanesa (Cnucal), conmemora el aniversario de la independencia del país mediterráneo. Además de su profundo sentido cultural, la competencia de este año sumó una adhesión especial al mensaje universal de paz promovido por el Vaticano.

La elección de Zapala como punto de partida estratégico responde a su ubicación geográfica, ideal para trazar rutas de retorno hacia palomares ubicados a grandes distancias. Durante la travesía, los ejemplares deben poner a prueba su avanzado instinto de orientación magnética para regresar de forma exclusiva a sus hogares.

Durante el trayecto, las aves no estarán exento de dificultades, ya que los animales deben sortear condiciones climáticas cambiantes en la Patagonia y la región pampeana, además de enfrentar fuertes vientos y la presencia de aves rapaces.

Las aves deberán enfrentar las condiciones climáticas y depredadores de la zona.

El rendimiento físico para la carrera y herencia milenaria de las palomas

Las aves que forman parte de este concurso son el resultado de rigurosas selecciones genéticas iniciadas en el siglo XIX a partir de linajes orientales y europeos. Gracias a este desarrollo, las aves de competición logran promediar velocidades cercanas a los 90km/h, pudiendo completar distancias superiores a los mil kilómetros en una sola jornada. En condiciones favorables con ráfagas a favor, los registros de velocidad han llegado incluso a superar los 160 km/h.

El uso de palomas como emisarias posee una larga historia que se remonta a civilizaciones milenarias como la egipcia, griega, romana, cananea y fenicia. A lo largo de los siglos, esta práctica ha sabido trascender fronteras y épocas hasta transformarse en un símbolo universal de conexión a distancia.

Para la organización, este evento trata de un puente cultural que une a diversas comunidades del país a través de una disciplina tradicional arraigada profundamente en la historia nacional. La entrega de premios y los reconocimientos oficiales están a cargo de las instituciones organizadoras, destacando el esfuerzo tanto de los animales como de sus criadores.

Aquellas personas que sientan interés por conocer más detalles sobre esta actividad o deseen interiorizarse en la práctica de este deporte pueden contactarse directamente con la entidad oficial. La Federación Colombófila Argentina mantiene abiertas las vías de comunicación institucionales para orientar a los nuevos entusiastas en el cuidado y entrenamiento de las aves.