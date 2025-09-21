Conmoción en Catriel: una mujer murió tras dar a luz y la Justicia busca esclarecer las causas

La paciente de 42 años se sometió a una cesárea con ligadura de trompas. La Justicia busca determinar qué ocurrió.

Lo que debía ser un momento de alegría en Catriel terminó en tragedia: una mujer de 42 años murió este sábado en el hospital «Doctora Cecilia Grierson», horas después de dar a luz a su quinto hijo. El bebé nació sano, pero la Justicia ahora busca esclarecer qué provocó la muerte de la madre.

El director del hospital y ginecólogo a cargo de la cirugía, Dr. Alberto Bellido, manifestó su sorpresa y dolor por lo ocurrido. «En treinta años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto que nació bien», aseguró al medio Catriel25Noticias.

Bellido agregó que: «Hicimos un trabajo de cesárea y ella había solicitado la ligadura de trompas, también accedimos a eso. Todo salió muy bien».

Muerte inesperada en Catriel: «Hicieron tareas de reanimación que no dieron resultado», aseguró Bellido

El médico explicó que tras la intervención se realizaron los controles habituales, sin que se detectaran complicaciones. Sin embargo, este sábado por la mañana, al hacer la ronda de pacientes, el equipo constató que la mujer había muerto. «Los médicos y enfermeras me explicaron que hicieron tareas de reanimación que no dieron resultado«, añadió.

Fue el propio Bellido quien informó a la familia y solicitó la intervención judicial. «Llamé al fiscal, se llevaron la historia clínica y ahora los forenses determinarán qué pasó», señaló.

El fiscal de turno, Leandro López, confirmó al medio que se inició una causa por muerte dudosa. El cuerpo fue trasladado a Roca, donde se le practicará la autopsia que permitirá conocer los motivos del deceso.