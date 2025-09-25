Lo que reveló la autopsia de la mujer que murió en Catriel tras dar a luz: ¿cómo sigue la investigación?

Lo que reveló la autopsia de la mujer que murió en Catriel tras dar a luz. Foto: Juan Thomes.

La muerte de una mujer en Catriel el 20 de septiembre, poco después de dar a luz, generó gran conmoción y una denuncia por posible mala praxis por parte de su familia. Las autoridades del hospital informaron que la paciente «no presentaba riesgos» y por ello el resultado fue sorpresivo. La Justicia intervino de inmediato y en las últimas horas, compartieron los resultados preliminares de la autopsia.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la autopsia determinó que la mujer de 42 años murió por un edema pulmonar, es decir una acumulación anormal de líquido en los pulmones.

Si bien se conoció un primer resultado, resaltaron que como parte de la investigación aún resta realizar estudios histopatológicos para determinar qué causó el edema pulmonar y señalaron que es un estudio que lleva tiempo por su complejidad.

Muerte de una mujer en Catriel tras dar a luz: los que dijeron desde el hospital

El director del hospital y ginecólogo a cargo de la cirugía, Dr. Alberto Bellido, manifestó su sorpresa y dolor por lo ocurrido.

«En treinta años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto que nació bien», aseguró al medio Catriel25Noticias.

El médico explicó que tras la intervención se realizaron los controles habituales, sin que se detectaran complicaciones. Sin embargo, el sábado por la mañana, al hacer la ronda de pacientes, el equipo constató que la mujer había muerto. «Los médicos y enfermeras me explicaron que hicieron tareas de reanimación que no dieron resultado«, añadió.

Fue el propio Bellido quien informó a la familia y solicitó la intervención judicial. «Llamé al fiscal, se llevaron la historia clínica y ahora los forenses determinarán qué pasó», señaló.