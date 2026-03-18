Cuando la nariz no respira bien: la señal que muchos ignoran y puede afectar el sueño

La nariz no solo permite el paso del aire: también lo filtra, lo humedece y lo acondiciona antes de que llegue a los pulmones.



Entre el 30% y el 40% de las personas sufre obstrucción nasal. El problema no solo dificulta respirar: también puede afectar el descanso y favorecer trastornos como ronquidos o apnea del sueño. La nariz es la puerta de entrada del aire al organismo y cumple un papel fundamental en la respiración. Su función no es solo permitir que el aire llegue a los pulmones, sino también filtrarlo, calentarlo y humidificarlo antes de que ingrese al sistema respiratorio.

Cuando ese mecanismo falla y aparece la obstrucción nasal, algo que afecta a entre el 30% y el 40% de la población, pueden aparecer consecuencias que muchas personas no relacionan con la nariz: mala calidad del sueño, cansancio matinal o respiración por la boca.

“La nariz es el primer filtro del sistema respiratorio. Cuando la respiración nasal no funciona correctamente, el cuerpo busca otras vías, como la respiración oral, que es menos eficiente y puede afectar el descanso”, explica Ana Cofré (MN 117124 / MPRN 8815), médica especialista en Otorrinolaringología y directora del Centro Patagónico de Otorrinolaringología.

Respirar por la boca puede afectar el sueño

Durante el día muchas personas compensan la obstrucción nasal sin notarlo. Pero el problema se vuelve más evidente por la noche.

Cuando una persona no puede respirar bien por la nariz, tiende a abrir la boca para respirar mientras duerme. En esa situación, la lengua cae hacia la parte posterior de la garganta y puede dificultar el paso del aire.

“Esto favorece los ronquidos y, en algunos casos, contribuye a los episodios de apnea del sueño, en los que la respiración se interrumpe momentáneamente durante la noche (pausa de respiración y despertar ahogado)”, advierte la médica.

La consecuencia suele ser un descanso menos reparador. El sueño se vuelve más superficial y fragmentado, lo que puede generar fatiga, somnolencia durante el día y menor rendimiento físico o mental.

Una prueba simple para saber si la nariz respira bien

Muchas personas no son conscientes de que respiran mal por la nariz, especialmente si el problema existe desde hace años o comenzó en la infancia.

Según explica la especialista, existe una forma sencilla de detectarlo: “Una prueba simple es cerrar la boca e intentar respirar solo por la nariz durante un minuto. Si la persona necesita abrir la boca antes de ese tiempo o siente que el aire no pasa bien, es posible que exista algún grado de obstrucción nasal”, señala.

También puede ocurrir que la dificultad aparezca principalmente cuando la persona está acostada.

En esos casos, la recomendación es consultar con un médico para realizar una evaluación de la cavidad nasal y descartar causas frecuentes como:

desviación del tabique nasal

hipertrofia de cornetes

alergias respiratorias

inflamación crónica de la mucosa nasal (pólipos nasales)

El tabique desviado: una causa frecuente de congestión

El tabique nasal es la pared que separa las dos fosas nasales. Cuando está desviado, un conducto nasal puede quedar más estrecho que el otro, lo que reduce el flujo de aire.

Aunque muchas personas presentan algún grado de desviación, no siempre genera síntomas. Sin embargo, cuando provoca obstrucción nasal persistente puede manifestarse con:

congestión nasal crónica

dificultad para respirar por una o ambas fosas nasales

infecciones sinusales repetidas

ronquidos

mala calidad del sueño

“Cuando la desviación del tabique afecta la respiración o la calidad de vida, existen tratamientos médicos y, en algunos casos, quirúrgicos que permiten mejorar el flujo de aire y la función respiratoria”, señala Cofré.

La intervención más habitual en estos casos es la septoplastia videoendoscópica, una cirugía que corrige la posición del tabique nasal y puede mejorar la respiración, el descanso nocturno y los síntomas asociados a la obstrucción nasal.

Un problema que también puede empezar en la infancia

La respiración por la boca es especialmente preocupante en niños. Según explica la especialista, cuando este hábito se mantiene durante años puede influir en el desarrollo facial y dental.

“La respiración oral prolongada en la infancia puede modificar el crecimiento facial, favorecer el apiñamiento dental y predisponer a problemas respiratorios en la edad adulta, además de la deformación en la cara típica de los niños que la llamamos Facies Adenoidea”, señala Cofré.

Por eso, ante síntomas como respiración bucal persistente, ronquidos o dificultad para respirar por la nariz, es importante realizar una evaluación temprana.

La congestión nasal ocasional es frecuente, especialmente en épocas de resfríos o alergias. Pero cuando la dificultad para respirar por la nariz se vuelve persistente, conviene consultar.

“Respirar bien por la nariz no solo mejora la calidad del sueño. También permite que el aire llegue en mejores condiciones a los pulmones y ayuda al funcionamiento adecuado de todo el sistema respiratorio”, concluye la Dra. Cofré. Detectar y tratar la obstrucción nasal a tiempo puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida.