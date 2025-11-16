Cuánto sale la moto Yamaha XTZ 125: precio actualizado en noviembre de 2025
La XTZ 125 es una de las opciones más elegidas del segmento dual-sport por su equilibrio entre rendimiento, consumo moderado y mantenimiento accesible.
En noviembre de 2025, la Yamaha XTZ 125 tiene un precio oficial de $5.673.000, según la lista publicada por la marca en la Argentina. De esta manera, se mantiene el mismo valor del mes pasado.
Por qué la Yamaha XTZ 125 es una de las motos más buscadas del mercado
La XTZ 125 es una de las opciones más elegidas del segmento dual-sport por su equilibrio entre rendimiento, consumo moderado y mantenimiento accesible. Incorpora un motor monocilíndrico de 124 cc, de cuatro tiempos y refrigerado por aire, que ofrece buena eficiencia y potencia. Además, dispone de arranque eléctrico y a pedal.
Gracias a su caja de cinco velocidades y a la transmisión final por cadena, ofrece una conducción ágil tanto en ciudad como en caminos rurales.
El sistema de frenos combina un disco delantero de 220 mm con un tambor trasero de 130 mm, brindando seguridad y respuesta estable. Su chasis tubular de acero tipo diamante aporta rigidez, mientras que la suspensión delantera telescópica y el sistema Monocross trasero aseguran confort en distintos terrenos.
Ficha técnica de la Yamaha XTZ 125
Motor:
- Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC
- Cilindrada: 125 cc
- Diámetro x carrera: 54,0 x 54,0 mm
- Relación de compresión: 10,0:1
- Sistema de lubricación: Cárter húmedo
- Alimentación: Carburador
- Encendido: CDI
- Arranque: Eléctrico y a pedal
Transmisión:
- Caja: 5 marchas
- Transmisión final: Cadena
- Embrague: Multidisco en baño de aceite
Chasis y frenos:
- Estructura: Tubular de acero tipo diamante
- Freno delantero: Disco simple de 220 mm
- Freno trasero: Tambor de 130 mm
Neumáticos:
- Delantero: 80/90-21M/C 48P
- Trasero: 110/80-18M/C 58P
Suspensión:
- Delantera: Horquilla telescópica (recorrido 180 mm)
- Trasera: Basculante Monocross (recorrido 180 mm)
Dimensiones y capacidades:
- Largo: 2.090 mm
- Ancho: 830 mm
- Alto: 1.115 mm
- Distancia entre ejes: 1.340 mm
- Altura libre al suelo: 260 mm
- Peso en orden de marcha: 118 kg
- Tanque de combustible: 11 litros
- Capacidad de aceite: 1 litro
Comentarios