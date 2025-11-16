Cuánto sale la moto Yamaha XTZ 125: precio actualizado en noviembre de 2025 

En noviembre de 2025, la Yamaha XTZ 125 tiene un precio oficial de $5.673.000, según la lista publicada por la marca en la Argentina. De esta manera, se mantiene el mismo valor del mes pasado.

Por qué la Yamaha XTZ 125 es una de las motos más buscadas del mercado

La XTZ 125 es una de las opciones más elegidas del segmento dual-sport por su equilibrio entre rendimiento, consumo moderado y mantenimiento accesible. Incorpora un motor monocilíndrico de 124 cc, de cuatro tiempos y refrigerado por aire, que ofrece buena eficiencia y potencia. Además, dispone de arranque eléctrico y a pedal.

Gracias a su caja de cinco velocidades y a la transmisión final por cadena, ofrece una conducción ágil tanto en ciudad como en caminos rurales.

El sistema de frenos combina un disco delantero de 220 mm con un tambor trasero de 130 mm, brindando seguridad y respuesta estable. Su chasis tubular de acero tipo diamante aporta rigidez, mientras que la suspensión delantera telescópica y el sistema Monocross trasero aseguran confort en distintos terrenos.

Ficha técnica de la Yamaha XTZ 125

Motor:

Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC

Cilindrada: 125 cc

Diámetro x carrera: 54,0 x 54,0 mm

Relación de compresión: 10,0:1

Sistema de lubricación: Cárter húmedo

Alimentación: Carburador

Encendido: CDI

Arranque: Eléctrico y a pedal

Transmisión:

Caja: 5 marchas

Transmisión final: Cadena

Embrague: Multidisco en baño de aceite

Chasis y frenos:

Estructura: Tubular de acero tipo diamante

Freno delantero: Disco simple de 220 mm

Freno trasero: Tambor de 130 mm

Neumáticos:

Delantero: 80/90-21M/C 48P

Trasero: 110/80-18M/C 58P

Suspensión:

Delantera: Horquilla telescópica (recorrido 180 mm)

Trasera: Basculante Monocross (recorrido 180 mm)

Dimensiones y capacidades:

Largo: 2.090 mm

Ancho: 830 mm

Alto: 1.115 mm

Distancia entre ejes: 1.340 mm

Altura libre al suelo: 260 mm

Peso en orden de marcha: 118 kg

Tanque de combustible: 11 litros