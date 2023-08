Cuestionan el uso de inteligencia artificial para perseguir personas que cometieron delitos en Neuquén

El gobierno de Neuquén implementará la inteligencia artificial en el Centro de Monitoreo. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la abogada e integrante del Comité contra la Tortura, Estefanía Buamscha, señaló que, si bien «es muy buena para un montón de cosas, también es muy mala, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos».

«Una de las grandes críticas que se le hace a la utilización de inteligencia artificial para el reconocimiento facial es que los programas que se utilizan suelen tener ciertos rasgos discriminatorios», contó la letrada. Por eso, sostuvo que las autoridades deberían especificar qué tipo de programa o software se va aplicar.

Otro de los cuestionamientos a la implementación de esta herramienta en los centros de monitoreos es que, en ocasiones, los gobiernos «hacen una mala utilización», por ejemplo, al violar el derecho a la libre expresión, sobre todo en algunos países con democracias débiles o en países más autoritarios, donde se usa para el «reconocimiento de manifestantes y su posterior detención».

De todas maneras, recordó que dicha tecnología ya se utiliza en otras provincias de Argentina para prevenir el delito: «Me parece que el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es paradigmático, porque fue la primera en ser cuestionada. Se declaró la inconstitucionalidad y luego se avaló el sistema, pero bajo ciertas condiciones». Entre ellas, se dispuso que primero se debe informar a la ciudadanía las reglas jurídicas para poder «hacer observaciones y perfeccionar el sistema».

Buamscha agregó que se debe crear un órgano de control que evalúe el «impacto de diferencia sobre las características de las personas que detectan», monitorear la no promoción de esos datos y analizar las medidas que se van a adoptar para la protección de los mismos.

«El Estado debe tener en cuenta que, al implementar políticas públicas, debe consultar a la sociedad, a los ciudadanos y las organizaciones civiles para que sean políticas públicas de calidad. Me parece que es fundamental para no cometer errores, si lo que intenta el Estado es tener ciudades más seguras. Y hablando ya de la seguridad ciudadana, bueno, entonces consultemos y tratemos de hacer un sistema que funcione, que no sea invasivo de la privacidad de las personas, ni discriminatorio», remarcó la abogada.

