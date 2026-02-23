Cutral Co y Plaza Huincul se abrazaron para celebrar el Carnaval 2026

El ritmo del Carnaval 2026 trajo color y plumas a Cutral Co y Plaza Huincul, marcando un hito en la comarca petrolera con la organización conjunta de las intendencias de Cutral Co y Plaza Huincul, transformando a ambas ciudades en un escenario de alegría.

El corsódromo, extendido estratégicamente desde la Av. Keidel hasta la Av. Olascoaga, convirtió a las ciudades en un punto de encuentro para este Carnaval donde la música de las comparsas nacionales y regionales logró la unidad de ambos pueblos vecinos.

Carnaval 2026 en Cutral Co y Plaza Huincul: el desfile de Gualeguaychú en el corazón de la estepa

El gran atractivo de las noches del 21 y 22 de febrero 2026 fue la presencia de las legendarias comparsas de Gualeguaychú. Las escuadras de Marí Marí y Kamarr deslumbraron con un vestuario de alta gama y una puesta en escena que trajo el brillo del Litoral al centro de la provincia de Neuquén.

Esta apuesta por traer espectáculos de jerarquía nacional no solo elevó el nivel del evento, sino que posicionó a la comarca como un polo turístico y cultural capaz de competir con las grandes plazas del país durante el feriado de carnaval.

Talento regional: la fuerza de las murgas de Cutral Co y Plaza Huincul

Más allá de las luces de Entre Ríos, el alma del festejo estuvo en las agrupaciones que representan el sentir neuquino. Las comparsas locales como Agua de Fuego de Cutral Co y Xiomara compartieron escenario con invitadas de la cordillera como Papelito (Junín de los Andes) y Wara de los Andes (San Martín de los Andes).

Junto a las murgas Los Amantes de la Noche y Corazones de Oro, la grilla demostró que la identidad regional está más viva que nunca, integrando a artistas de toda la provincia en un mismo desfile.

El palco de la unidad: Rioseco y Larraza juntos

La imagen política del fin de semana fue, sin duda, la presencia conjunta de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza. Rodeados de sus respectivos gabinetes, los mandatarios observaron el desfile desde el palco oficial, reforzando el mensaje de que el trabajo conjunto es el camino para fortalecer la economía y la cultura local.

Además del espectáculo, el despliegue de food trucks y ferias de artesanos permitió que el Carnaval fuera también un motor económico para emprendedores de ambas ciudades, cerrando una edición que quedará en el recuerdo como el año en que la fiesta no tuvo fronteras.