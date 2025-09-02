Demoras en el tránsito en los puentes Neuquén-Cipolletti por obras sobre la Ruta 151

Tareas de bacheo en la ruta 151 tras el temporal de lluvia y nieve. (Foto: Cecilia Maletti)

Por obras de bacheo sobre la Ruta 151, debajo del puente ferroviario, hay demoras en el tránsito en el cruce que une Neuquén con Cipolletti.

Según informó la jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, son «rellanados « que se hacen en los cráters formados en las calzadas, afectadas en gran parte luego de las lluvias. Se trata de tareas de Vialidad nacional.

Indicó que los trabajos continuarán hasta el mediodía.

Hubo demoras el lunes en el puente carretero por trabajos de reparación

El lunes se registraron demoras en el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. El tránsito no estuvo cortado, pero hubo solo una vía habilitada en sentido Cipolletti–Neuquén por los trabajos de reparación.

Las tareas se intensificaron tras el accidente registrado el viernes pasado en la Ruta 22. Un colectivo de larga distancia que trasladaba pasajeros impactó contra uno de los laterales del puente carretero.