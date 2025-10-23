Dolor por la muerte de un reconocido dirigente deportivo de Bariloche: «Dejó una huella imborrable»

Hay gran dolor en Bariloche y en el ámbito deportivo por la muerte de Nelson Jaime «Cabeza» Leiva, reconocido dirigente de la zona andina. Fue presidente durante varios años de la Asociación de Deportes y Fútbol Libre (Adeful). «Dejó una huella imborrable», expresaron entre las despedidas que se multiplicaron en redes sociales.

Muerte de un dirigente deportivo de Bariloche: los mensajes de despedida

«Nelson fue varios años presidente de Adeful y fue un histórico fundador del Club Rivadavia. Acompañamos y mandamos todas nuestras condolencias a familia, amigos y allegados. Nelson, Cabezón.. muy querido por todos», lo recordaron desde la cuenta de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba).

También lo despidió el Club Rivadavia de la localidad cordillerana. «Cabeza dejó una huella imborrable en cada integrante de esta gran familia aurinegra. Su amor por el fútbol, por Riva, su compromiso, sus ganas de ayudar y de hacer del deporte un espacio de encuentro y resguardo, reflejan la gran persona que fue. Nunca lo olvidaremos», resaltaron.

«Nelson ha dejado una enorme huella en el futbol nuestra ciudad. Acompañamos a toda su familia en este difícil momento», señaló otro de los mensajes. «Una gran persona», destacó uno de los allegados.

Cuándo es el velorio y el sepelio del dirigente deportivo de Bariloche

Desde el Servicio de Sepelio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche comunicaron el fallecimiento del Nelson Jaime Leiva, a la edad de 60 años. Indicaron que el velatorio es en la Cochería Bracco, en 25 de Mayo 1041, sala B, este 23 de octubre, de 8:30 a 20.

Agregaron que el sepelio será el 24 de octubre, a las 11:30, en el Cementerio Parque Valle del Descanso.