«El abuelo» de la Patagonia en peligro: el incendio se acerca a un alerce de 2600 años

Tiene más de 2.600 años ese alerce y está en un punto cercano a los incendios. Foto: Gentileza Agencia Noticias Argentinas / Visiting Argentina.

Bomberos y medios aéreos trabajan sin descanso para lograr controlar los incendios que hay en la Patagonia. Cercano a uno de los focos donde avanza el fuego está «El abuelo», el alerce milenario considerado el segundo árbol más longevo del planeta.

Se trata de un monumento natural vivo, emplazado en el Parque Nacional Los Alerces.

Incendio cerca del alerce milenario de la Patagonia

Según indicó Infocordillera el fuego se encuentra a unos cinco kilómetros del alerce milenario. También allí cerca está el glaciar Torrecillas, otra postal característica para todos los visitantes que concurren al área protegida. Trabajan en conjunto equipos de Nación y de Chubut para contener las llamas.

Según informan desde turismo de Esquel, el árbol llamado «El abuelo», tiene unos 2620 años, mide casi 60 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Hoy a los que se acercan no se les permite tocar el árbol, como parte de las medidas de su preservación.

El 7 de julio de 2017 y después de varios años de cumplimentar con todos los requisitos del comité de evaluación, se confirmó la incorporación del Parque Nacional Los Alerces a la lista de Patrimonio Mundial conferido por la Unesco.

Mapa: cómo se llega hasta «el abuelo», el árbol cerca de los incendios de la Patagonia

Para llegar a este árbol milenario se requiere combinar navegación y caminata. Es una de las excursiones que se ofrecen para los que visitan Esquel. Las embarcaciones salen desde Puerto Chucao y van hasta Puerto Sagrario. Allí luego se recorre a pie unos 45 minutos hasta «El Abuelo».

Según los investigadores, parte de su longevidad se explica en su ubicación. Está dentro de un bosque casi inexplorado y bajo conservación. Además, los alerces están entre las especies que más años viven. Tiene un crecimiento promedio de uno o dos milímetros al año.

El estado de cada foco de los incendios en la Patagonia

Según los partes de este miércoles así están los incendios en la Patagonia:

1) El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas. 10 viviendas comprometidas (las familias ya fueron reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional. Seguimiento permanente de la situación.

2) Cholila: Controlado al 100%. Sin evacuados. También fue un incendio intencional, con investigación judicial en curso.

3) El Turbio Controlado y contenido. Sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.

4) Lago Engaño: Controlado. Sin evacuados y sin focos activos.

5) Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. Trabajo conjunto entre equipos de Nación y Provincia. El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones. Las autoridades advirtieron que el fuego avanza con mucha intensidad y con pocas posibilidades de disminuir en lo inmediato.