El día que el mar «abrazó» a la Bristol: el antecedente de 1954 que sembró el pánico en Mar del Plata

La ola gigante que golpeó este lunes a la Costa Atlántica tiene un precedente casi calcado en la historia de la ciudad. El 21 de enero de 1954, un oleaje de «extraordinaria altura y violencia» invadió las playas marplatenses al mediodía, cuando nada hacía presumir el fenómeno.

A través del archivo histórico del diario La Capital de Mar del Plata, el evento de mediados del siglo XX también se produjo en una jornada de calor intenso y con un mar que, minutos antes, se presentaba con una armonía «muy propia de la temporada».

¿Cómo fueron las «escenas de pánico» relatadas en 1954?

Aquel 21 de enero, una ola gigante seguida de otras dos se extendió con violencia aluvional sobre la arena, arrastrando todo a su paso. El relato de la época describe un cuadro dramático en la Playa Bristol, donde miles de personas perdieron contacto con sus hijos en medio del tumulto. Los bañistas que estaban en el agua fueron «abrazados» por las masas líquidas, lo que obligó a una intervención masiva de guardavidas y personal de Asistencia Pública.

¿Hubo víctimas fatales en aquel fenómeno histórico?

A pesar de la magnitud del desastre, el comunicado de la Subprefectura Marítima de aquel entonces confirmó que no se lamentaron muertes. Sin embargo, se registraron once casos de personas asfixiadas que lograron recuperarse tras ser sometidas a maniobras de respiración artificial en la misma costa. La labor decidida de los turistas y los puestos de socorro evitó que el suceso se transformara en una tragedia de mayores proporciones.

¿Existen otros registros similares en el siglo pasado?

El archivo de La Capital de Mar del Plata menciona que, previo a 1954, ya se había registrado un hecho de similares características en 1945. En esa oportunidad, el escenario fue la Escollera Norte, donde cuatro olas inmensas sorprendieron a los veraneantes, dejando un saldo de numerosos heridos y escenas de pánico generalizado en la zona. Estos antecedentes refuerzan la teoría de que la «marea meteorológica» es un riesgo latente, aunque infrecuente, en la geografía marplatense.