El nostálgico posteo de la mamá de Agustina Fernández: «No sabía que sería nuestra última foto»

Faltan pocas horas para que termine el 2022 y Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández, compartió en sus redes una emotiva foto del último año nuevo que pasaron en familia antes de que le arrebataran la vida a la joven.

Agustina fue atacada el dos de julio y falleció tres días después. El principal sospechoso del hecho, Pablo Parra, fue arrestado el pasado viernes 23 de diciembre. La familia de Agustina no bajó nunca los brazos y continúan pidiendo justicia.

Hoy, Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández compartió una nostálgica foto en Facebook. Allí se puede ver a Agustina, su mamá y su papá. “Yo no sabía que ese 31 de diciembre de 2021 sería la última foto de fin de año juntos. Yo no sabía que era tan feliz. Siempre te lo dije, me enseñaste más de lo que yo pude darte” expresó Silvana en su posteo.

Para finalizar el emotivo mensaje para su hija, Silvana recordó una promesa que le hizo cuando Agustina estaba internada luego del ataque. “Como te prometí en el hospital, mamá y papá van a luchar hasta que vos descanses en paz mi más bello ángel” posteo Silvana.

En la última conferencia de prensa que brindó la familia de Agustina, Silvana comenzó diciendo “la justicia somos nosotros”. Además, hizo un pedido para la sociedad: «que la gente no se olvide de Agustina «. Entre lágrimas, explicó: «esto recién empieza, yo me levanto solo por ella. Agustina y mi hija menor van a hacer que yo siga».