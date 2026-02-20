EN FOTOS: las mejores postales del inicio de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca este viernes

El predio de la Ruta 22 volvió a encender sus luces para dar comienzo a una edición histórica. Bajo un cielo despejado y con el acompañamiento de miles de vecinos que se acercaron desde temprano, la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 tuvo su puntapié inicial con la emotiva bendición de los frutos.

Foto: Alejandro Carnevale.

Desde el color de los primeros visitantes en el Paseo de Artesanos hasta la solemnidad del acto protocolar encabezado por autoridades locales y provinciales, capturamos las imágenes que marcaron el pulso de esta jornada inaugural.

Foto: Alejandro Carnevale.

El stand de Diario RÍO NEGRO se convirtió en una parada obligatoria para las familias, que entre selfies y juegos, aprovecharon para depositar sus cupones con la ilusión de llevarse uno de los Toyota Yaris 0 km.

Foto: Alejandro Carnevale.

Foto: Alejandro Carnevale.

La noche de trap arrancó con todo el ritmo de la cantante tucumana Kala Rivero, que hizo vibrar al público en el inicio de la Fiesta de la Manzana.

Foto: Juan Thomes.

El reconocido grupo de ska y reggae del Alto Valle, La Estafa Dub, trae todo su groove neuquino a la noche de Roca previo a la llegada de los artistas principales.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

En un clima de pura expectativa, el rincón de juegos para las infancias del diario fue uno de los puntos más ruidosos y alegres, mientras los padres consultaban las últimas promociones de suscripción.